Цей невідомий грецький острів стає новою Меккою для поціновувачів спокою

Про який острів йдеться

Цей острів розташований усього за 30 хвилин їзди на поромі від галасливого Міконоса, але контраст між ними просто вражаючий. Сьогодні навіть ті, хто роками володів нерухомістю на Міконосі, продають її та переїжджають на Тінос у пошуках спокійнішого темпу життя.

Чим вражає Тінос: від архітектури до гастрономії

Тінос досі залишається відносно невідкритим для масового туриста. Це справжня знахідка для тих, хто шукає автентичну Грецію.

Автентична Греція (фото: Getty Images)

Автентичність та мистецтво. Тут ви знайдете елегантну архітектуру з венеціанським впливом, традиційні голуб'ятні, гранітні пагорби та чарівні села. Острів також славиться своїм мистецтвом різьблення по мармуру.

Гастрономічний рай. Тінос непомітно перетворився на один із найцікавіших кулінарних напрямків Егейського моря. Біля місцевих таверн сушаться щупальця восьминогів, а шеф-кухарі створюють справжні шедеври зі свіжих локальних продуктів.

Духовний центр. Острів є важливим центром паломництва, тут розташована велична православна церква Панагія Евангелістрія.

Скільки коштує житло на Тіносі

На відміну від сусіднього Міконоса чи розкрученого Санторіні, Тінос пропонує цілком адекватні ціни на проживання, незалежно від вашого бюджету.

Бюджетний варіант (від €45 до €60 за ніч): За цю суму можна орендувати комфортні номери у невеликих гостьових будинках або затишні апартаменти (наприклад, поблизу порту чи у столиці острова). Такі дані наводить Hotels Combined.

Середній сегмент (від €80 до €140 за ніч): У цьому діапазоні доступні чудові тризіркові та чотиризіркові готелі або бутик-апартаменти з басейнами, чудовим сервісом та ідеальними краєвидами (наприклад, Vincenzo Family Hotel чи Crossroads Inn).

Люкс (від €180 до €400+ за ніч): Для тих, хто шукає максимального комфорту, острів пропонує розкішні вілли та п'ятизіркові комплекси на кшталт Odera (переобладнаний неокласичний особняк) або Onar Tinos.

Острів Тінос (фото: Getty Images)

Як добратися з України: оптимальні маршрути

Оскільки небо над Україною залишається закритим, планувати подорож доведеться з пересадкою у сусідніх європейських країнах. Найзручніше комбінувати наземний транспорт та лоукости.

Варіант 1: Через Польщу на Афіни

Вирушайте потягом або автобусом до Варшави чи Кракова. Звідти щодня літають прямі та доступні рейси Wizz Air або Ryanair до Афін.

З афінських портів Пірей або Рафіна щодня ходять пороми на Тінос. Швидкісний пором домчить вас за 2 години, звичайний - приблизно за 4,5 години. Це чудова нагода поєднати відпустку з морською прогулянкою.

Варіант 2: Через Румунію на Міконос (найшвидший на морі)

Дістаньтеся автобусом чи авто до Бухареста (або скористайтеся трансфером з Одеси/Чернівців). З аеропорту Бухареста можна "зловити" прямий рейс лоукостера Wizz Air безпосередньо до Міконоса.

По прильоту вам потрібно буде лише дістатися місцевого порту і сісти на пором. Завдяки близькому розташуванню островів, морська подорож з Міконоса на Тінос триватиме лише 30 хвилин.