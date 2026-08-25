Этот неизвестный греческий остров становится новой Меккой для любителей покоя

О каком острове идет речь

Этот остров расположен всего в 30 минутах езды на пароме от шумного Миконоса, но контраст между ними просто поразителен. Сегодня даже те, кто годами владел недвижимостью на Миконосе, продают ее и переезжают на Тинос в поисках более спокойного темпа жизни.

Чем поражает Тинос: от архитектуры до гастрономии

Тенос все еще остается относительно неоткрытым для массового туриста. Это настоящая находка для тех, кто ищет подлинную Грецию.

Автентичная Греция (фото: Getty Images)

Подлинность и искусство. Здесь вы найдете элегантную архитектуру с венецианским влиянием, традиционные голубые, гранитные холмы и очаровательные деревни. Остров также славится своим искусством резьбы по мрамору.

Гастрономический рай . Тенос незаметно превратился в одно из самых интересных кулинарных направлений Эгейского моря. У местных таверн сушатся щупальца осьминогов, а шеф-повара создают настоящие шедевры из свежих локальных продуктов.

Духовный центр . Остров является важным центром паломничества, здесь находится величественная православная церковь Панагия Евангелистрия.

Сколько стоит жилье на Тиносе

В отличие от соседнего Миконоса или раскрученного Санторини Тинос предлагает вполне адекватные цены на проживание, независимо от вашего бюджета.

Бюджетный вариант (от €45 до €60 за ночь) : За эту сумму можно арендовать комфортабельные номера в небольших гостевых домах или уютные апартаменты (например, вблизи порта или столицы острова). Такие данные приводит Hotels Combined.

Средний сегмент (от €80 до €140 за ночь): В этом диапазоне имеются отличные трехзвездочные и четырехзвездочные отели или бутик-апартаменты с бассейнами, отличным сервисом и идеальными видами (например, Vincenzo Family Hotel или Crossroads Inn).

Люкс (от €180 до €400+ за ночь) : Для тех, кто ищет максимального комфорта, остров предлагает роскошные виллы и пятизвездочные комплексы типа Odera (переоборудованный неоклассический особняк) или Onar Tinos.

Остров Тинос (фото: Getty Images)

Как добраться из Украины: оптимальные маршруты

Поскольку небо над Украиной остается закрытым, планировать поездку придется с пересадкой в соседних европейских странах. Удобнее всего комбинировать наземный транспорт и лоукости.

Вариант 1: Через Польшу на Афины

Отправляйтесь поездом или автобусом в Варшаву или Краков. Оттуда ежедневно летают прямые и доступные рейсы Wizz Air или Ryanair в Афины.

Из афинских портов Пирей или Рафина каждый день ходят паромы на Тинос. Скоростной паром домчит вас за 2 часа, обычный - примерно за 4,5 часа. Это отличный случай совместить отпуск с морской прогулкой.

Вариант 2: Из Румынии на Миконос (самый быстрый на море)

Достаньте автобусом или авто в Бухарест (или воспользуйтесь трансфером из Одессы/Черновцов). Из аэропорта Бухареста можно "поймать" прямой рейс лоукостера Wizz Air непосредственно в Миконос.

По прилету вам нужно будет только добраться до местного порта и сесть на паром. Благодаря близкому расположению островов, морское путешествие из Миконоса на Тинос будет длиться всего 30 минут.