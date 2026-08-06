Впорається тільки найрозумніший: переставте один сірник і виправте рівняння за 30 секунд

Що треба зробити

На картинці нижче ви бачите рівняння яке виглядає неправильним: 90-25=13.

Ваше завдання - переставити лише один сірник так щоб рівність стала математично вірною. Час пішов.

Головоломка з сірниками (зображення згенеровано ШІ)

Кілька підказок, якщо застрягли

Не поспішайте з першою ідеєю, вона майже завжди хибна. Спробуйте подивитись на цифри не як на числа а як на набір паличок. Яку паличку можна забрати з однієї цифри і додати до іншої щоб все зійшлось?

Іноді відповідь ховається не там де ви шукаєте.

Правильна відповідь

Готові? Перевіряйте.

Головоломка з сірниками - як розв`язати (зображення згенеровано ШІ)

Потрібно було перемістити один сірник із цифри 9, і вона перетворилась на 3. Так 90 стало 38, і рівняння 38-25=13 стало математично правильним.

Якщо знайшли одразу, то ваше просторове мислення на висоті. Якщо ні - не засмучуйтесь, більшість теж не знаходить з першої спроби!