"А если бы мы начали вскрытие и убили ее?! Женщина "ожила" в морге после аварии

Доставленная в морг женщина неожиданно проснулась в холодильнике через несколько часов

Африканка оказалась в морге после того, как попала в серьезную аварию, где погибли несколько человек, но внезапно "ожила". Об этом сообщает издание The Mirror.

Неподалеку от Йоханнесбурга (ЮАР) произошло ДТП. Врачи скорой помощи признали женщину мертвой и отправили в морг. Но через несколько часов сотрудники обнаружили, что она дышит.

"Диагностировать смерть обучены врачи, а не мы. Никогда не ожидаешь открыть холодильник и увидеть там живого человека. А если бы мы начали вскрытие и убили ее?" – сказал один из сотрудников морга.

Женщину отправили в больницу. "Если учесть ее травмы, как долго она ждала катафалк, дорогу до морга и все манипуляции там, мы можем только благодарить бога, что она жива. То, что случилось, — худший кошмар любого врача скорой помощи", - сообщил главный фельдшер Геррит Брэдник.

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