Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"А если бы мы начали вскрытие и убили ее?! Женщина "ожила" в морге после аварии

STYLERКурьезы        03.07.2018 - 09:55
Иллюстративное фото (pixabay.com/VladArtist)
Иллюстративное фото (pixabay.com/VladArtist)

Доставленная в морг женщина неожиданно проснулась в холодильнике через несколько часов

Африканка оказалась в морге после того, как попала в серьезную аварию, где погибли несколько человек, но внезапно "ожила". Об этом сообщает издание The Mirror.

Неподалеку от Йоханнесбурга (ЮАР) произошло ДТП. Врачи скорой помощи признали женщину мертвой и отправили в морг. Но через несколько часов сотрудники обнаружили, что она дышит.

"Диагностировать смерть обучены врачи, а не мы. Никогда не ожидаешь открыть холодильник и увидеть там живого человека. А если бы мы начали вскрытие и убили ее?" – сказал один из сотрудников морга.

Женщину отправили в больницу. "Если учесть ее травмы, как долго она ждала катафалк, дорогу до морга и все манипуляции там, мы можем только благодарить бога, что она жива. То, что случилось, — худший кошмар любого врача скорой помощи", - сообщил главный фельдшер Геррит Брэдник.

Напомним, в Киеве ромы жестоко избили местного жителя.

Рекомендуем к просмотру: 

Видео: Нужно ли социализировать ромов?

"Дважды в одну реку": на Ровенщине произошло смертельное ДТП "Самая крутая сторис": девушка устроила курьезное ДТП на Крымском мосту (видео)
Теги: ЮАР, ДТП, морг
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь