"Ангелы просто!": в Киеве ромы жестоко избили местного жителя

Об этом сообщает Киев Оперативный

В Киеве 2 июня ночью представители ромской национальности напали на прохожего на Русановских садах и жестоко его избили. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Не имею намерения разжигать какую-то расовую вражду, но должен сообщить, что сегодня, примерно в 03:30 ночи, представители ромской национальности совершили нападение на местного жителя на Русановских садах", - сообщается в публикации.

Фото с места происшествия (facebook.com/KyivOperativ)

Горожанин возвращался с ночного магазина, который находится на улице Центральная Садовая. Он проходил мимо ромский лагерь, к нему подбежали несколько ромов с битами и сказали что-то наподобие "нечего ходить тут ночью". Нападающие нанесли несколько ударов по ногах и плечах, человеку еле удалось сбежать.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

"Полиция позднее лишь "зафиксировала" объяснения", - добавляется в посте.

Пользователи сети возмущены произошедшим. Некоторые подметили, что если полиция не будет заниматься вопросом по поводу таборов ромов, этим займутся простые люди.

"Потом возмущаются, что их таборы разгоняют, если полиция не делает свою работу, люди будут сами решать эти вопросы", - написал пользователь Andrei Korobkin.

"Ангелы просто!", - прокомментировала пост Elena Shpichak.

"Почему молчат наши "умные статисты" о том, сколько беды наделали цигане?", - написала другой пользователь Olga Poddubchenko.

Скриншоты комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, бандиты по ошибке зарезали подростка мачете.

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