Дебилизм зашкаливает: пенсионера оштрафовали за то, что он сам починил дорогу

Пенсионера осудили за самостоятельный ремонт дороги. Сеть в шоке от действий полиции
В России пенсионера из деревни Пруддор оштрафовали на пять тысяч рублей за то, что он сам отремонтировал размытую дорогу. Как пишут росСМИ, 70-летний Василий Ярков положил доски перед своим двором, так как, его автомобиль может застрять в дождливую погоду в глубоких колеях на грунтовой дороге. А мужчине каждый день нужно ездить в соседнее село на лечение.
"Я решил починить дорогу, поэтому еще на прошлой неделе положил в колеи горбыль. Но это не понравилось моему соседу, с которым у нас непростые отношения. И он пожаловался на меня в полицию", - рассказал мужчина.
Вот так выглядит дорога, которую хотел отремонтировать пенсионер (фото: соцсети)
Российские правоохранители посчитали, что Ярков "создал помехи в дорожном движении путем загрязнения дорожного покрытия", и, недолго думая, выписали ему штраф.
По словам пенсионера, он хочет обжаловать наказание. В то же время в полиции говорят, что старик еще легко отделался, так как за подобное нарушение они могли бы ему "впаять" штраф в два раза больший.
Пользователи сети шокированы такой новостью и возмущаются действиями правоохранителей.
Дорога, которую хотел отремонтировать пенсионер (фото: соцсети)
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