Вот в чем дело: "квартальщики" пошутили про Вакарчука (видео)

Видео: YouTube / Студия Квартал 95 Online

Комики Студии "Квартал 95" в выпуске юмористического шоу "Чисто News" отреагировали на недавнее политическое заявление популярного музыканта, лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука в Украинском институте в Лондоне. Речь идет о многозначительной фразе рокера о том, что он "в деле". Актеры решили поделиться со зрителями своими мыслями, что же имелось в виду.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Квартала" в YouTube (на 5 минуте 30 секундах).

"Святослав Вакарчук сделал громкое политическое заявление. Цитирую - "Я в деле", - отметил шеф авторского цеха Студии "Квартал 95" Валерий Жидков и добавил, что музыкант "в своем стиле, снова ничего не понятно".

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Также юморист стал обыгрывать значение этой фразы: "В каком он деле? С кем он в деле? Что это за дело вообще такое? И какое нам дело до этого дела?"

Актер Евгений Кошевой подключился к теме и высказал предположение, что все проясняет фраза Вакарчука от 2008 года, с которой он сложил депутатский мандат.

"В тот момент формулировка была такой: "Я ухожу, потому что политика грязное дело". Вот о каком деле говорит сейчас Святослав", - сделал вывод комик.

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В комментариях к ролику пользователи сети разделились во мнениях относительно шутки. Некоторые отмечают, что "квартальщики" сконцентрировались не на юморе, а на политике:

"Эм-м, Вакарчук же объявил уже, что не идет в президенты";

"Простите, но зря вы двинулись в политику - юмор пострадал, да чего уж там, просто неприятно смотреть. Заказуха";﻿

"Не подскажите, почему так неприятно становится смотреть ваш "Квартал"?﻿

"Такое впечатление, что смотрю российскую пропаганду, гонят на Украину"...﻿

Скрин комментариев: YouTube / Студия Квартал 95 Online

Как сообщалось ранее, музыкант Святослав Вакарчук, который заявил о том, что он не будет баллотироваться в президенты на выборах в этом году, вызвал бурное обсуждение в сети. Кроме того, на лидера группы "Океан Ельзы" пользователи сети сделали много забавных фотожаб, связанных с его политической карьерой.

Напомним, комики студии "Квартал 95" в декабре также пошутили о назначении митрополита Епифания предстоятелем ПЦУ.