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Для души и тела: во Львовской области синагога стала стриптиз-клубом

STYLERКурьезы    02.02.2019 - 19:31
Для души и тела: во Львовской области синагога стала стриптиз-клубом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Люди, проживающие по соседству, возмущенные ночными оргиями

В городе Самбор Львовськой области из бывшего помещения синагоги сделали стрип-клуб. Жители города возмущены таким святотатством. Об этом сообщил на странице в Facebook Александр Назар, руководитель Львовского волонтерского центра при ВЕБФ "Хeсeд Арье".

Соседство с данным заведением обременяет жителей Самбора. Ведь постоянные пьяные оргии, ночные крики и даже стрельба порой нарушают их право на нормальную жизнь.

Все дошло до того, что люди обратились к городским чиновникам, которые вынесли постановление, чтобы сократить работу данного заведения с круглосуточной до полуночи.

Однако владелец сопротивляется и сейчас идет судебный процесс между владельцем ночного клуба и Самборским городским советом, ведь он не желает менять рабочее время.

Для души и тела: во Львовской области синагога стала стриптиз-клубом

Историческое помещение синагоги, 1997 год (фото: facebook.com/nazzzalex)

Львовское общество еврейской культуры пригласили присоединиться к этому конфликту - они считают, что в историческом здании синагоги, основанном еще в XVIII веке, не может быть подобного рода заведений.

Общество намерено бороться до конца, чтобы закрыть заведение, а не только сократить его рабочее время.

Для души и тела: во Львовской области синагога стала стриптиз-клубом

Стриптиз-клуб в помещении синагоги, 2019 год: facebook.com/nazzzalex

Кстати, недавно украинцы высмеяли предложение узаконить проституцию, они считают, что она давно легализована и сидит под куполом в составе 450 человек.

Также мы писали, что в сети шутят над очередным разоблачением борделя в Киеве. Пользователи даже провели параллели со скандальной обновленной статьей в Уголовном кодексе.

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