"Стыдно": в России жители города передрались из-за бесплатного торта

Торт был испечен ко Дню города
В российском городе Новосибирске местные жители не смогли поделить бесплатный торт, который испекли ко Дню города. Видео опубликовали в паблике "Новосибирская служба эвакуации".
В российском городе Новосибирске местные повара изготовили ко Дню города 125-метровую вишневую шарлотку. Красивый торт был выложен на столе в виде буквы Н.
Повара рассчитывали накормить этим тортом большую часть жителей Новосибирска, а также гостей города, но обезумевшая толпа накинулась на выпечку и начала паковать ее в пакеты и уносить с собой.
Ко Дню города в Новосибирске приготовили огромный торт, чтобы угостить собравшихся горожан. И вот, что получилось. :-) pic.twitter.com/uZgOXtxGFc— Рустем Адагамов (@adagamov) 25 червня 2018 р.
"Ужас! Прийти на праздник с рулоном одноразовых пакетов", "Стыдно", - пишут пользователи в социальных сетях.
Скриншот комментариев (vk.com)
Скриншот комментариев (vk.com)
Пользователи удивляются, что люди на видео в основном молодые. Некоторые считают, что такое поведение - это результат того, что страна загнана в нищету.
Скриншот комментариев (vk.com)
"Как будто торт ни разу не ели", - пишет Наталья Балова. "Свинарник какой-то устроили", - добавляет Валюша Пичугина.
Скриншот комментариев (vk.com)
"Позорище! Бедолаги, аж руками ломают эти куски. Так себя не любит и не уважать, как свиньи загребают по пакетам. И пофигу на стоящих рядом детей", - написала Наталья Булдакова.
Скриншот комментариев (vk.com)
Кстати, украинская писательница требует переименовать Россию.
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