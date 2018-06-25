"Стыдно": в России жители города передрались из-за бесплатного торта

Торт был испечен ко Дню города

В российском городе Новосибирске местные жители не смогли поделить бесплатный торт, который испекли ко Дню города. Видео опубликовали в паблике "Новосибирская служба эвакуации".

В российском городе Новосибирске местные повара изготовили ко Дню города 125-метровую вишневую шарлотку. Красивый торт был выложен на столе в виде буквы Н.

Повара рассчитывали накормить этим тортом большую часть жителей Новосибирска, а также гостей города, но обезумевшая толпа накинулась на выпечку и начала паковать ее в пакеты и уносить с собой.

Ко Дню города в Новосибирске приготовили огромный торт, чтобы угостить собравшихся горожан. И вот, что получилось. :-) pic.twitter.com/uZgOXtxGFc — Рустем Адагамов (@adagamov) 25 червня 2018 р.

"Ужас! Прийти на праздник с рулоном одноразовых пакетов", "Стыдно", - пишут пользователи в социальных сетях.

Скриншот комментариев (vk.com)

Скриншот комментариев (vk.com)

Пользователи удивляются, что люди на видео в основном молодые. Некоторые считают, что такое поведение - это результат того, что страна загнана в нищету.

Скриншот комментариев (vk.com)

"Как будто торт ни разу не ели", - пишет Наталья Балова. "Свинарник какой-то устроили", - добавляет Валюша Пичугина.

Скриншот комментариев (vk.com)

"Позорище! Бедолаги, аж руками ломают эти куски. Так себя не любит и не уважать, как свиньи загребают по пакетам. И пофигу на стоящих рядом детей", - написала Наталья Булдакова.

Скриншот комментариев (vk.com)

Кстати, украинская писательница требует переименовать Россию.

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