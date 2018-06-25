Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.61
Межбанк BID 30.58
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.61
Межбанк BID 30.58
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Стыдно": в России жители города передрались из-за бесплатного торта

STYLERКурьезы        25.06.2018 - 14:10
Фото: Торт ко Дню города (vn.ru)
Фото: Торт ко Дню города (vn.ru)

Торт был испечен ко Дню города

В российском городе Новосибирске местные жители не смогли поделить бесплатный торт, который испекли ко Дню города. Видео опубликовали в паблике "Новосибирская служба эвакуации".

В российском городе Новосибирске местные повара изготовили ко Дню города 125-метровую вишневую шарлотку. Красивый торт был выложен на столе в виде буквы Н.

Повара рассчитывали накормить этим тортом большую часть жителей Новосибирска, а также гостей города, но обезумевшая толпа накинулась на выпечку и начала паковать ее в пакеты и уносить с собой.

"Ужас! Прийти на праздник с рулоном одноразовых пакетов", "Стыдно", - пишут пользователи в социальных сетях.

Скриншот комментариев (vk.com)

Скриншот комментариев (vk.com)

Пользователи удивляются, что люди на видео в основном молодые. Некоторые считают, что такое поведение  - это результат того, что страна загнана в нищету.

Скриншот комментариев (vk.com)

"Как будто торт ни разу не ели", - пишет Наталья Балова. "Свинарник какой-то устроили", - добавляет Валюша Пичугина.

Скриншот комментариев (vk.com)

"Позорище! Бедолаги, аж руками ломают эти куски. Так себя не любит и не уважать, как свиньи загребают по пакетам. И пофигу на стоящих рядом детей", - написала Наталья Булдакова.

Скриншот комментариев (vk.com)

Кстати, украинская писательница требует переименовать Россию.

Гей-прайд в Тель-Авиве: праздник свободы

В США стаи лосося "перебегают" дорогу (видео) ЧМ-2018: украинский футболист "в восторге" от сборной России
Теги: Россия, курьез, Новосибирск
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь