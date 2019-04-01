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В Киеве автобус провалился под землю: появилось видео

STYLERКурьезы    01.04.2019 - 18:12
В Киеве автобус провалился под землю: появилось видео
В Киеве микроавтобус провалился под асфальт (коллаж РБК-Украина)

Микроавтобус Volkswagen почти на половину ушел под дорожное покрытие

В Киеве 1 апреля произошло курьезное дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом Volkswagen. Транспортное средство провалилось под асфальт. Видео происшествия выложили в сеть в группе "ДТП KIEV.UA".

Инцидент произошел днем на Демеевской площади в Голосеевском районе столицы.

При чем пользователи сети отмечают, что еще утром на этом месте была огороженная дыра. Каким образом автобус угодил под асфальт, очевидно, известно одному лишь владельцу.

Отметим, что сначала такое курьезное происшествие восприняли, как первоапрельский розыгрыш. Но фото и видео с места происшествия говорит об обратном.

 

В Киеве микроавтобус провалился под асфальт (фото: tsn.ua)

Также стало известно, что в результате происшествия никто не пострадал.

Пользователи сети вдоволь насмеялись над инцидентом, назвав это "Гиперлупом по-украински"

  • "Маршрутка к метро";
  • "Хорошо выглядит, можно оставить, пусть будет памятником";
  • "1-е апреля? Шарж?"
  • "Снег растаял в марте, а асфальт в апреле начинает";
  • "Там в 8.45 сегодня пластмассовый барьер стоял!"
  • "Хорошо торчим... Это от результата выборов";
  • "Гиперлуп по-украински".

В Киеве микроавтобус провалился под асфальт (видео: YouTube/dtp.kiev.ua)

Ранее мы сообщали, что в Запорожье многодетная мать воровала велосипеды у горожан, потому что ее дети хотели покататься, а денег на велосредства у женщины не было.

А также писали о том, что под Днепром на остановке вместо тротуара использовали надгробные мраморные плиты.

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