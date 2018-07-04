"Крик души": на поле в Одесской области появилась непристойная надпись

Нецензурные слова очень хорошо видны с воздуха

В Одесской области на поле возле села Войничево Захаровского района появилась нецензурная надпись. Об этом сообщает сайт для фермеров kurkul.com.

По слухам, авторство принадлежит руководителю фермерского хозяйства "Садок" Анатолию Кандаурову из села Глибокояр.

Фото: надпись на поле (kurkul.com)

Фермер рассказал, что раньше поле обрабатывало его хозяйство, но с февраля 2018 года здесь появился новый арендатор.

"Ко мне пришли пограничники с аэрофотоснимками и попросили объяснить, откуда происходит эта надпись. Но это поле я не обрабатываю, поэтому сказал, что они обращались к нынешним арендаторам", - рассказал редакции Анатолий.

Он объяснил также, что раньше он обрабатывал этот участок земли, но его "заставили" выставить пашню на земельные торги. Фирма, которая выиграла тендер, имеет офис в Одессе и "скупает" земли в области благодаря теневым схемам.

На случай обратили внимание пользователи сети. Так, Zoya Kazanzhy сделала пост на своей странице в Facebook. "Теневые схемы в госструктурах - наше все. А фермера я понимаю. Как и то, что нам очень нужен рынок земли", - написала девушка.

Скриншот поста (facebook.com/zoyakazanzhy)

На публикацию откликнулись другие. "Крик души! Представляете, с каким наслаждением он это выписывал на поле!", - написала Инна Власюк.

"Вот! А ві с Бацьки смеетесь. А он, припоминаем, еще лет с 10 от него слышали: не обижайте мне фермеров! Максимальная поддержка. Что вы говорите, что вы для них сделали все, что могли?" - прокомментировал Валерий Лапикура.

Скриншот комментариев (facebook.com/zoyakazanzhy)

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