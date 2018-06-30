Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Как так можно?" Содержимое детской шоколадки обескуражило жительницу Запорожья (фото)

STYLERLIFE        30.06.2018 - 03:08
Внутри упаковки оказался пенопласт (фото: facebook.com/groups/Типичное Запорожье)
Внутри упаковки оказался пенопласт (фото: facebook.com/groups/Типичное Запорожье)

Женщина обнаружила в шоколадном батончике странный предмет

Жительница Запорожья пожаловалась в социальной сети на то, что ее обманули в одном из местных магазинов.

Дело в том, что женщина купила детскую шоколадку всемирно известного бренда. Но внутри упаковки оказался пенопластовый макет. Конечно же, она была удивлена увиденным. Своей историей женщина поделилась в сообществе "Типичное Запорожье", опубликовав и соответствующие фотодоказательства.

Внутри упаковки оказался пенопласт (фото: facebook.com/groups/Типичное Запорожье)

Содержимое детской шоколадки обескуражило женщину (фото: facebook.com/groups/Типичное Запорожье)

"Порадовали ребенка... Купили в магазине недалеко от дома... Как так можно? А если в гости - на сюрприз знакомым?" - написала женщина и добавила, что уже написала письмо производителю популярных сладостей.

Скриншот поста (facebook.com/groups/Типичное Запорожье)

В комментариях пользователи предположили, что продавец просто продал муляж. Но сама пострадавшая отметила, что на упаковке не было надписей "образец, муляж и прочее".

"До этого там же покупали - все окей было..." - добавила она.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/Типичное Запорожье)

К слову, в то, что женщине удастся добиться правды в разбирательствах с администрацией магазина, верят не все.

"Это недоказуемо. Только если вскрыть конфеты в присутствии продавца или заснять процесс на видео", - написал Григорий Гавура.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/Типичное Запорожье)

Ранее Styler писал о том, что в сети показали, как горит черный шоколад известной марки.

Видео: РБК-Украина

"Покращення вже сьогодні": жителю Запорожья продали зажигалку с сюрпризом (фото) В Запорожье женщине продали детское питание с личинками (фото)
Теги: запорожье, шоколад
ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)
"Мажоры закрыли доступ к Днепру": активисты С14 устроили погром забора под Киевом (фото)
Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)
Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь