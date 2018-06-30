"Как так можно?" Содержимое детской шоколадки обескуражило жительницу Запорожья (фото)

Женщина обнаружила в шоколадном батончике странный предмет

Жительница Запорожья пожаловалась в социальной сети на то, что ее обманули в одном из местных магазинов.

Дело в том, что женщина купила детскую шоколадку всемирно известного бренда. Но внутри упаковки оказался пенопластовый макет. Конечно же, она была удивлена увиденным. Своей историей женщина поделилась в сообществе "Типичное Запорожье", опубликовав и соответствующие фотодоказательства.

Внутри упаковки оказался пенопласт (фото: facebook.com/groups/Типичное Запорожье)

Содержимое детской шоколадки обескуражило женщину (фото: facebook.com/groups/Типичное Запорожье)

"Порадовали ребенка... Купили в магазине недалеко от дома... Как так можно? А если в гости - на сюрприз знакомым?" - написала женщина и добавила, что уже написала письмо производителю популярных сладостей.

Скриншот поста (facebook.com/groups/Типичное Запорожье)

В комментариях пользователи предположили, что продавец просто продал муляж. Но сама пострадавшая отметила, что на упаковке не было надписей "образец, муляж и прочее".

"До этого там же покупали - все окей было..." - добавила она.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/Типичное Запорожье)

К слову, в то, что женщине удастся добиться правды в разбирательствах с администрацией магазина, верят не все.

"Это недоказуемо. Только если вскрыть конфеты в присутствии продавца или заснять процесс на видео", - написал Григорий Гавура.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/Типичное Запорожье)

Ранее Styler писал о том, что в сети показали, как горит черный шоколад известной марки.

Видео: РБК-Украина