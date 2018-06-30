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"Як так можна?" Вміст дитячої шоколадки збентежив мешканку Запоріжжя (фото)

STYLERLIFE        30.06.2018 - 03:08
Всередині упаковки виявився пінопласт (фото: facebook.com/groups/Типичное Запоріжжя)
Всередині упаковки виявився пінопласт (фото: facebook.com/groups/Типичное Запоріжжя)

Жінка виявила в шоколадному батончику дивний предмет

Мешканка Запоріжжя поскаржилася в соціальній мережі на те, що її обдурили в одному з місцевих магазинів.

Справа в тому, що жінка купила дитячу шоколадку всесвітньо відомого бренду. Але всередині упаковки виявився пінопластовий макет. Звичайно ж, вона була здивована побаченим. Своєю історією жінка поділилася в спільноті "Типове Запоріжжя", опублікувавши відповідні фотодокази.

Всередині упаковки виявився пінопласт (фото: facebook.com/groups/Типичное Запорожье)

Вміст дитячої шоколадки шокував жінку (фото: facebook.com/groups/Типичное Запорожье)

"Порадували дитину... Купили в магазині недалеко від будинку... Як так можна? А якщо в гості - на сюрприз знайомим?" - написала жінка і додала, що вже написала листа виробнику популярних солодощів.

Скріншот поста (facebook.com/groups/Типове Запоріжжя)

У коментарях користувачі припустили, що продавець просто продав муляж. Але сама потерпіла зазначила, що на упаковці не було написів "зразок, муляж та інше".

"До цього там же купували - все окей було..." - додала вона.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/Типове Запоріжжя)

До слова, у те, що жінці вдасться добитися правди в суперечках з адміністрацією магазину, вірять не всі.

"Це недоказово. Тільки якщо розкрити цукерки в присутності продавця або зняти процес на відео", - написав Григорій Гавура.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/Типове Запоріжжя)

Раніше Styler писав про те, що в мережі показали, як горить чорний шоколад відомої марки.

Відео: РБК-Україна

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Теги: запорожье, шоколад
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