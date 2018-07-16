"Надо было кислотой этого клоуна": Жириновский избил парня, который облил его пивом (видео)

Фото: Владимир Жириновский (ldpr.ru)

Парня задержали и дали 14 суток ареста за "хулиганство"

Скандальный российский политик, депутат Госдумы России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский избил парня, который облил его пивом в центре Москвы. Видео инцидента появилось в сети.

На видео попал момент задержания мужчины. В окружении толпы его задерживаю полицейские и охрана политика, а сам Жириновский несколько бьет своего обидчика кулаком в голову.

Задержанным оказался Глеб Струнников, которому дали 14 суток ареста за "хулиганство".

"Суд признал Глеба Струнникова виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", - сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, передает "Интерфакс".

Публикация от Roman Isakov (@r.isakow) 15 Июл 2018 в 11:52 PDT

Пользователи соцсети возмутились действиями Жириновского.

"Жалко, что пивом, а не мочой, парень молодец", "Подвели прямо как челядь к боярину, мол, вот он, можете ударить", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/r.isakow)

"Какого лешего жирика (Жириновского) не осудили за удары по голове этого парня", "Всей толпой на парня, дикари, правильно облил, надо было кислотой этого клоуна", "Никто не имеет права бить человека, нужно наказывать по правилам и законам. Я в шоке от того, как Жириновский ударил парня, а сотрудники правоохранительных органов тащили его, как будто он убил кого-то. Ужас один", - возмущаются юзеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/r.isakow)

Ранее Жириновский отличился очередной истерической угрозой в адрес Украины. На этот раз он заявил о "возвращении Украины в состав РФ".

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