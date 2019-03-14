Путин опозорился из-за петушка (видео)

Владимира Путина подняли на смех из-за басни Крылова
Владимир Путин в очередной раз опозорился. Так, президент России, который в совершенстве владеет блатным жаргоном, оговорился, цитируя знаменитого баснописца Ивана Крылова, а именно - его популярное произведение "Кукушка и Петух".
Это произошло во время выступления Путина на пленарном заседании съезда российского союза промышленников и предпринимателей. С помощью кукушки и петуха он решил напомнить бизнесменам о необходимости наращивания темпов строительства.
"Все мы любим Крылова. Помните? Петушка хвалит… Ы-ы-ы... Кукушка хвалит петушка за то, что хвалит он кукушку… Петуха", - сказал Путин и похвалил предпринимателей.
Путин оговорился (видео: YouTube/БИЗНЕС Online)
Пользователи сети не могли пройти мимо этого видео. Юзеры оставляют забавные комментарии:
Напомним, что недавно в Набережных Челнах появилась могила Путина.
Ранее мы писали о том, что отец президента РФ отличался девиантным поведением с припадками неконтролируемой агрессии. Путин-старший даже выколол глаз своей будущей жене и матери нынешнего хозяина Кремля из-за отказа вступить с ним в отношения.