Посадили в тюрьму: скандал с могилой Путина набирает обороты

Путина похоронили в России - фото могилы удаляют из соцсетей (коллаж РБК-Украина)

Могила Путина спровоцировала санкции против пользователей интернета и активистов

Могила Путина, которая недавно появилась в Набережных Челнах в России вызвала новый скандал. Посты с изображением могилы стали исчезать из групп соцсети "ВКонтакте", а активистов, причастных к воздвижению надгробия, арестовали, сообщает ресурс "Медуза" в Twitter.

Модераторы соцсети сочли эти фото фейком, созданным при помощи фотошопа. Именно так они и объяснили подобные меры.

К слову, администраторы одной из групп сообщили, что посты были удалены без предупреждения и объяснения причин.

Напомним, могила Путина (оградка и надгробный камень) появилась в РФ, как знак протеста против нового закона, который инициировала правящая партия "Единая Россия". Скандальный законопроект, согласно которому пользователям смогут отключать интернет, будет ограничивать права и свободы граждан.

Путина похоронили в России - фото могилы удаляют из соцсетей (фото: соцсети)

В пресс-службе "ВКонтакте" объяснили, что публикации были удалены, поскольку якобы на них поступало много жалоб от пользователей. В соцсети посчитали снимки фальшивыми, с признаками монтажа и фотошопа, а "методика распространения информации внутри сети напоминала посевы с вбросом информации".

Позже представители соцсети, обратившись к руководству Набережных Челнов, выяснили, что могила действительно существует и пообещали восстановить удаленные публикации.

"В связи с этими новыми обстоятельствами мы приняли решение восстановить все публикации", - объяснили в пресс-службе "ВКонтакте".

Также стало известно, что 12 марта суд арестовал активистов, которых подозревают в установке скульптур - Кариму Ямадаеву дали 28 суток ареста, а Николаю Переседову - шесть.

А пользователи сети предполагают, что модераторы отслеживают всех, кто репостит подобные посты, чтобы привлечь их к наказанию.

"Хотят сдать всех, кто перепостит", - написал один из пользователей соцсети.

К слову, Владимира Путина недавно заподозрили в "беременности" и-за заплывшего лица и животика.

Ранее мы сообщали, что в российских танках появились туалеты. Пользователи сети высмеяли подобное ноу-хау.