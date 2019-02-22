Россия, 21 век: для "укрепления" государства сожгли пять верблюдов (видео)

Такой обряд провели впервые в истории современной России

Бурятские шаманы в Ангарске Иркутской области сожгли пять верблюдов, чтобы укрепить "русское государство". Ритуал, под названием "Жэн тэнгэри яба", провели впервые в современной истории. Видео обряда опубликовали в YouTube.

Такое действо якобы направлено на укрепление России и ее народов. Количество животных, по словам организаторов ритуала, обусловлено тем, что в бурятских верованиях цифра "5" имеет магическое значение.

"У нас, у бурятов, наивысшим животным по отношению к богам, считается верблюд", - сказал заместитель верховного шамана Артур Цыбиков, - если мы хотим чего-то добиться, нужно все делать на отлично", - прокомментировал замшамана.

Он также объяснил, что обряд проводился, чтобы "помочь нашему государству, нашим людям, народам". Он нужен для восстановления незыблемых культурных ценностей, которые приведут к возрождению страны.

В России шаманы сожгли пять верблюдов (видео: YouTube/ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ)

Пользователи сети резко осудили подобную дикость, посоветовав "сжечь пять верховных чиновников", поскольку это будет гораздо эффективнее.

"Сжигаешь пять коррупционеров из верхушки и, поверьте, эффект уже на следующий день! Вот так точно Россия укрепится!﻿" - предложил один из пользователей.

"Надеюсь, вами заинтересуется следственный комитет. Ссылку я уже отправил", - решил разобраться в ситуации другой юзер.

"Какие красивые и достойные жить животные, и какие тупые и ничтожные люди", - подобный обряд поверг в шок еще одного комментатора.

"Раша, 21 век. По рекомендации экономического форума - это единственное, что сможет помочь преодолеть санкции﻿", - сиронизировал пользователь соцсети.

К слову, недавно Петр Порошенко жестко поставил на место пропагандиста Кремль ТВ.

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