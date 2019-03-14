Тексты по-дебильному: самые эпичные "зашквары" украинских чиновников (видео)

Главные ляпы украинских политиков и чиновников, которые "прославили" их из-за незнания языка

Недавно украинцев повеселила новость о том, что глава полиции Одесской области Дмитрий Головин не смог зачитать на камеру текст на украинском языке. С одной стороны, это смешно, а с другой – грустно, когда чиновники, политики и те, кто представляет Украину на государственном уровне, не могут выучить украинский язык.

Своим "знанием" украинского в разное время отличались многие украинские политики. Часто они запоминаются откровенными фейлами, многие из которых уже успели войти в историю.

Дмитрий Головин

Так, главному полицейскому Одесской области и генералу полиции ІІІ ранга, который обязан знать украинский язык, большинство даже самых простых украинских слов во время выступления давались с большим трудом.

Более того, такие слова как "одинадцятирічна" и "мисливці", он совсем не смог произнести! Суфлерам во время его выступления пришлось срочно менять текст, чтобы помочь ему. Сам же Дмитрий Головин не раз психовал и нецензурно выражался.

Видео: Начальник полиции Одесской области опозорился на камеру (YouTube/STERNENKO)

Николай Азаров

Беглый премьер-министр Украины и известный пророссийский политик Николай Азаров частенько отличался ляпами, связанными с украинским языком. Часто во время заседаний Кабмина или на пресс-конференциях он не мог должным образом произнести даже самых простых слов на украинском.

"Кровосиси", "папередники", "не надо скиглити" – лишь немногие из его позорных высказываний.

"В стране сформировался целый прошарок кровосисив бюджетных средств, и теперь мы всех этих упырей ликвидируем", - сказал как-то Азаров, чем опозорился на всю страну.

Ему не раз делали замечания, но казалось, что этого он не замечал и упорно продолжал удивлять своим незнанием украинского языка.

Видео: Подборка самых известных высказываний Азарова (YouTube/MoonR)

Виталий Кличко

Городской глава Киева Виталий Кличко, как известно, часто становится звездой интернета благодаря своим высказываниям. "Завтрашний день, в который может смотреть далеко не каждый", или цитату о том, что "надо готовиться к земле", кажется, слышали уже все. Но часто Кличко веселит сеть и своими "знаниями" языков.

Так, во время Всемирного экономического форума Кличко не смог выговорить слово "digitalization".

"Мы говорим про IT-технологии, мы говорим о ноу-хау, мы говорим о... (дигитализации)", - последнее слово никак не давалось мэру.

Беседа велась на английском языке. Публика во время саммита бурно отреагировала на это, а ведущий сгладил ситуацию шуткой.

Видео: Кличко не смог выговорить слово (YouTube/Видеоточка)

Михаил Добкин

Это старое видео с тогда еще мэром Харькова Михаилом Добкиным, где он готовится к видеообращению к горожанам, появилось на Youtube еще в далеком 2007 году и очень быстро стало "вирусным".

Слышно, что голос за кадром явно хотел от Михаила большего в преподнесении своего текста, а критик из него вышел жесточайший. Так, фраза "текст" по-дебильному написан", как и многе другие из этого эпичного видео, стала нарицательной.

Видео: Михаил Добкин (YouTube/Detsereva)

Леонид Черновецкий

Бывший мэр Киева (2006-2012) Леонид Черновецкий был одним из первых украинских политиков, чьи “крылатые выражения” стали основой для шуток массы юмористических шоу.

Он называл себя космонавтом, после чего получил прозвище "Леня Космос" и проводил параллели между украинским дедушкой и Иисусом.

Видео: Леонид Черновецкий (YouTube/Alex G)

Напомним, ранее "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов отличился громким высказыванием.

Кроме того, россияне, приехавшие в Крым, жалуются, что их детей не пускают в ЕС.