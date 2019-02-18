Ух, ох, ах: украинский чиновник смотрел порно прямо на совещании

Коллаж РБК-Украина

Звуки видеоролика услышали все присутствующие в зале

Чиновник Кропивницкой областной государственной администрации опозорился во время аппаратного заседания. Соответствующее видео разместили на YouTube-канале "Кировоградская правда".

Инцидент произошел в понедельник утром, 18 февраля. Во время выступления начальника управления регионального развития, градостроения и архитектуры Виктории Куликовой о нуждах людей с инвалидностью на объектах инфраструктуры на телефоне директора КП "Кировоградский облавтодор" Андрея Рудника внезапно открылась вкладка с видео порнографического характера.

Звуки кричащей женщины были слышны на весь зал. На кадрах видео видно, что присутствующие на аппаратном заседании с трудом сдерживают смех.

Видео: YouTube/"Кировоградская правда"

После аппаратного заседания журналист попыталась у Рудника получить комментарий об инциденте, но он сделал вид, что не понимает, о чем идет речь. Также он попросил корреспондентку не провоцировать его, а потом выбежал из здания областной городской администрации без верхней одежды.

Видео: YouTube/"Кировоградская правда"

Пользователи сети прокомментировали данный инцидент и отметили, что чиновникам ничего человеческое не чуждо. Также они похвалили девушку-журналиста, которая попыталась получить комментарий у Андрея Рудника.

Напомним, ранее мы писали о том, что популярный украинский телеведущий "покаялся" и признался, что причастен к кинобизнесу в РФ.

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