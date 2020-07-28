Забыл задекларировать подругу: Илья Кива жестко опозорился с квартирой в Киеве

Илья Кива странно ушел от вопроса журналистов про квартиру
Илья Кива рассказал, почему не указал в декларации квартиру в Киеве. Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" говорит, что в этом нет ничего странного, ведь там живет его подруга, с которой у него просто... общий секс.
Журналисты-расследователи канала BIHUS info спросили у депутата, почему он скрывает свое имущество в центре Киева (на улице Лютеранская, в элитном районе "Липки" в центре столицы).
"Там живет моя подруга", - такое простое объяснение нашел депутат отсутствию недвижимости в финансовом отчете.
Журналист заметил, что в декларации также нужно указывать сожительницу, если с ней есть общий быт.
"А у меня нет с ней общего быта. У меня с ней есть общий секс. Вот, вы поняли, да? Бывает и такое. А у вас бывает общий секс?" - ответил Кива.
По данным журналистов, квартира, которую Кива арендует в центре Киева на ул. Лютеранской, имеет площадь около 100 кв. метров. Цена аренды составляет от $1500 в месяц. Но в декларации нардепа эти расходы не указаны.
Кива рассказал, почему не указал в декларации квартиру в центре Киева (видео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)
Пользователи сети недоумевают, как такие заявления может делать народный депутат.
Отметим, что журналисты программы "Наші Гроші" недавно провели расследование. Как оказалось, нардеп от ОПЗЖ задекларировал квартиру, но он в ней не живет. По городу он ездит в авто с несуществующими номерами.
Кроме того в декларации он указал, что владеет жмыховой ямой в Полтавской области, которую сдавал в аренду и заработал на этом 1,2 млн гривен за год.
Ранее мы писали, что Киву застукали в Раде за перепиской с "Яной Блядинской". Нардеп отчитывался перед девушкой о расходах.