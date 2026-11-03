Безпечні способи очищення склокерамічної плити: поради від Bosch, Bora та інших

Чим можна мити склокерамічну плиту

За рекомендаціями This Old House, для очищення склокерамічної поверхні потрібно використовувати м'які матеріали та відповідні мийні засоби.

Для догляду за плитою знадобляться:

серветки з мікрофібри;

тепла вода;

м'який засіб для миття посуду;

спеціальний очищувач для склокераміки;

скребок, призначений для склокерамічних поверхонь.

Для щоденного прибирання легких забруднень зазвичай достатньо вологої мікрофібри та невеликої кількості засобу для миття посуду.

Якщо на поверхні залишився пригорілий наліт, краще скористатися спеціальним очищувачем, дозволеним виробником плити.

Як правильно очистити плиту після приготування їжі

Виробник кухонної техніки BORA радить очищати склокерамічну поверхню після кожного використання, коли вона охолоне. Регулярний догляд допомагає запобігти накопиченню жиру та пригоранню залишків їжі.

Послідовність очищення:

Вимкніть усі конфорки та дочекайтеся, поки поверхня охолоне. Приберіть крихти та інші дрібні забруднення м'якою серветкою. Якщо їжа присохла, спробуйте розм'якшити залишки вологою тканиною. Нанесіть невелику кількість спеціального засобу для склокераміки відповідно до його інструкції. Обережно протріть забруднені ділянки м'якою серветкою. Видаліть залишки засобу вологою тканиною та витріть поверхню насухо.

Не наносьте звичайні очищувачі на гарячу плиту. Залишки мийного засобу можуть пригоріти та утворити плями.

Винятком є окремі розплавлені речовини, які потрібно видаляти негайно за спеціальними правилами.

Як прибрати пригорілу їжу та стійкий нагар

У Bosch рекомендують використовувати спеціальний скребок для склокераміки, якщо на поверхні залишилися засохлі або пригорілі забруднення.

За рекомендаціями виробника, під час очищення скребок потрібно тримати під невеликим кутом - приблизно 20-30 градусів. Більший кут може призвести до появи подряпин. Водночас потрібно дотримуватися інструкції до конкретного скребка та плити.

Щоб видалити пригорілий наліт:

Дочекайтеся охолодження поверхні. За потреби розм'якшіть забруднення вологою тканиною. Переконайтеся, що лезо спеціального скребка чисте, рівне та неушкоджене. Обережно зніміть пригорілі залишки, тримаючи скребок під рекомендованим кутом. Нанесіть засіб для склокераміки та протріть поверхню. Видаліть залишки очищувача і витріть плиту насухо.

Не варто сильно натискати на скребок або намагатися підчепити забруднення його гострим кутом.

Звичайний кухонний ніж чи інші гострі предмети для такого очищення не підходять.

Які забруднення потрібно прибирати негайно

За словами виробника склокераміки SCHOTT CERAN, деякі речовини необхідно видаляти з гарячої поверхні, не чекаючи її охолодження.

Особливо небезпечними є:

розплавлений цукор;

солодкі сиропи та продукти з високим вмістом цукру;

розплавлений пластик;

алюмінієва фольга, що прилипла до гарячої поверхні.

Якщо залишити такі речовини до охолодження, вони можуть спричинити незворотні пошкодження склокераміки.

Що потрібно зробити:

Негайно вимкніть нагрівання. Надіньте суху термостійку кухонну рукавицю. Якщо інструкція виробника дозволяє, обережно зсуньте розплавлену речовину з гарячої зони спеціальним скребком, не торкаючись скла. Дочекайтеся повного охолодження плити. Видаліть залишки забруднення відповідним очищувачем.

Важливо не використовувати вологі серветки для звичайного миття гарячої конфорки. Це може спричинити опіки.

Якщо немає можливості безпечно прибрати розплавлену речовину, не ризикуйте. Гаряча склокераміка та розплавлені матеріали можуть спричинити серйозні опіки.

Як прибрати білий наліт і каламутні плями

Як ідеться в матеріалі Martha Stewart білий або каламутний наліт на склокераміці може з'являтися з кількох причин.

Серед них:

мінеральні відкладення від жорсткої води;

залишки мийних засобів;

пригорілі частинки їжі;

сліди від металевого дна каструль і сковорідок.

Спочатку спробуйте очистити охолоджену поверхню мікрофіброю, змоченою теплою водою з невеликою кількістю засобу для миття посуду.

Якщо наліт залишається, скористайтеся спеціальним очищувачем для склокераміки.

Для окремих видів мінерального нальоту також застосовують білий оцет. Однак використовувати його варто лише тоді, коли це дозволено інструкцією до конкретної плити.

Водночас не всі сліди можна усунути миттям. Якщо поверхня вже має мікроподряпини або інші пошкодження, звичайні мийні засоби не повернуть їй первісний вигляд.

Чим не можна чистити склокерамічну плиту

У Good Housekeeping пояснюють, що навіть міцна склокераміка залишається вразливою до абразивного очищення.

Під час миття варто уникати:

металевих губок і жорстких щіток;

абразивних порошків;

грубих кухонних губок;

засобів для очищення духовок;

агресивної побутової хімії, не призначеної для склокераміки;

надмірного тертя забруднених ділянок.

З обережністю потрібно ставитися й до звичайних засобів для миття скла. Деякі виробники плит дозволяють їх використання, інші рекомендують спеціальні очищувачі.

Тому перед застосуванням будь-якого нового засобу варто перевірити інструкцію до варильної поверхні.

Не слід також намагатися відполірувати подряпини содою або абразивними пастами. Таке очищення може лише погіршити стан поверхні.

Як запобігти появі подряпин на плиті

GE Appliances застерігає: навіть стійка до подряпин склокераміка може пошкоджуватися через неправильне використання посуду.

Щоб зменшити ризик появи подряпин:

перевіряйте, щоб дно каструль і сковорідок було чистим;

не пересувайте посуд по склу - піднімайте його;

використовуйте каструлі з гладким, неушкодженим дном;

прибирайте крихти, сіль та інші тверді частинки перед приготуванням;

не використовуйте варильну поверхню як обробну дошку.

Особливо уважно варто поводитися з важким посудом, зокрема чавунним. Його шорстке дно може залишити подряпини, якщо пересувати каструлю по плиті.

Якщо подряпини вже з'явилися, повністю видалити їх звичайним очищенням неможливо.

А якщо склокераміка тріснула, користуватися плитою не можна до ремонту. Така поверхня потребує перевірки та втручання фахівців.