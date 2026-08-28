Гроші на вітер: 5 плодових дерев, які категорично не можна садити восени
Зниження температури восени створює комфортні умови для роботи, проте для деяких саджанців це найгірший час для вкорінення. Певні плодові дерева не встигають адаптуватися до холодів і масово гинуть під час перших серйозних морозів.
Які 5 плодових дерев не можна саджати восени, пояснює Styler з посиланням на ескпертний сайт Martha Stewart.
Інжир
Ця рослина потребує тривалого часу для формування міцної кореневої системи. В умовах нашого клімату (з регулярними зимовими заморозками) висаджувати інжир варто лише тоді, коли ґрунт стабільно прогріється, зазвичай із середини травня до липня. Якщо температура падає нижче -9°C, молоді незміцнілі стебла швидко вимерзають.
Лимон
Популярні сорти чудово почуваються у контейнерах, які можна занести в дім на зиму. Проте висаджувати їх у відкритий ґрунт восени у регіонах із морозними зимами - фатальна помилка. Це теплолюбна культура, яка не має морозостійкості і не переносить промерзання ґрунту незалежно від сезону посадки.
Персик
Саджанцям персика катастрофічно не вистачає часу на вкорінення, якщо посадити їх перед самими холодами. Сертифікований арборист Ерік Ліндберг наголошує, що в регіонах із холодними зимами персики набагато безпечніше садити напровесні, поки дерево ще перебуває у стані абсолютного спокою.
Апельсин
Як і лимони, цитрусові дерева розраховані на субтропічний клімат без різких перепадів температур. Навіть у найтепліших регіонах їх висаджують виключно навесні, щоб рослина мала ціле літо для адаптації перед осіннім зниженням температури.
Абрикос
Абрикоси мають ті ж вразливості, що й персики. Осіння посадка підходить лише для дуже теплих регіонів із м'якою зимою, де коріння може продовжувати ріст без стресу. У кліматі з промерзанням ґрунту молодий саджанець просто не встигне зміцніти.
Що можна і треба садити восени
Щоб не втрачати дорогоцінний час у вересні та жовтні, зосередьтеся на традиційних морозостійких культурах.
Осінь - ідеальний час для посадки яблунь, груш, вишень, слив, а також кущів малини, смородини чи аґрусу.
Прохолодна і волога осіння погода сприяє розвитку їхнього коріння, а навесні ці саджанці прокинуться вже повністю адаптованими до вашої ділянки і відразу підуть у ріст.
До цього Styler розповідав про 5 фруктових дерев, які вирощувати набагато легше за яблуні.