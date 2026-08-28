Гроші на вітер: 5 плодових дерев, які категорично не можна садити восени

Інжир

Ця рослина потребує тривалого часу для формування міцної кореневої системи. В умовах нашого клімату (з регулярними зимовими заморозками) висаджувати інжир варто лише тоді, коли ґрунт стабільно прогріється, зазвичай із середини травня до липня. Якщо температура падає нижче -9°C, молоді незміцнілі стебла швидко вимерзають.

Лимон

Популярні сорти чудово почуваються у контейнерах, які можна занести в дім на зиму. Проте висаджувати їх у відкритий ґрунт восени у регіонах із морозними зимами - фатальна помилка. Це теплолюбна культура, яка не має морозостійкості і не переносить промерзання ґрунту незалежно від сезону посадки.

Персик

Саджанцям персика катастрофічно не вистачає часу на вкорінення, якщо посадити їх перед самими холодами. Сертифікований арборист Ерік Ліндберг наголошує, що в регіонах із холодними зимами персики набагато безпечніше садити напровесні, поки дерево ще перебуває у стані абсолютного спокою.

Апельсин

Як і лимони, цитрусові дерева розраховані на субтропічний клімат без різких перепадів температур. Навіть у найтепліших регіонах їх висаджують виключно навесні, щоб рослина мала ціле літо для адаптації перед осіннім зниженням температури.

Абрикос

Абрикоси мають ті ж вразливості, що й персики. Осіння посадка підходить лише для дуже теплих регіонів із м'якою зимою, де коріння може продовжувати ріст без стресу. У кліматі з промерзанням ґрунту молодий саджанець просто не встигне зміцніти.

Що можна і треба садити восени

Щоб не втрачати дорогоцінний час у вересні та жовтні, зосередьтеся на традиційних морозостійких культурах.

Осінь - ідеальний час для посадки яблунь, груш, вишень, слив, а також кущів малини, смородини чи аґрусу.

Прохолодна і волога осіння погода сприяє розвитку їхнього коріння, а навесні ці саджанці прокинуться вже повністю адаптованими до вашої ділянки і відразу підуть у ріст.