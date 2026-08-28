Деньги на ветер: 5 плодовых деревьев, которые категорически нельзя сажать осенью
Снижение температуры осенью создает комфортные условия для работы, однако для некоторых саженцев это самое плохое время для укоренения. Некоторые плодовые деревья не успевают адаптироваться к холодам и массово погибают во время первых серьезных морозов.
Какие 5 плодовых деревьев нельзя сажать осенью, объясняет Styler со ссылкой на экспертный сайт Martha Stewart.
Инжир
Это растение требует длительного времени для формирования прочной корневой системы. В условиях нашего климата (с регулярными зимними заморозками) высаживать инжир следует только тогда, когда почва стабильно прогреется обычно с середины мая до июля. Если температура ниже -9°C, молодые неокрепшие стебли быстро вымерзают.
Лимон
Популярные сорта отлично чувствуют себя в контейнерах, которые можно занести в дом на зиму. Однако высаживать их в открытую почву осенью в регионах с морозными зимами - фатальная ошибка. Это теплолюбивая культура, не имеющая морозостойкости и не переносящая промерзание почвы независимо от сезона посадки.
Персик
Саженцам персика катастрофически не хватает времени на укоренение, если усадить их перед самыми холодами. Сертифицированный арборист Эрик Линдберг отмечает, что в регионах с холодными зимами персики гораздо безопаснее сажать ранней весной, пока дерево еще находится в состоянии абсолютного покоя.
Апельсин
Как и лимоны, цитрусовые деревья рассчитаны на субтропический климат без резких перепадов температур. Даже в теплых регионах их высаживают исключительно весной, чтобы растение имело целое лето для адаптации перед осенним снижением температуры.
Абрикос
Абрикосы имеют те же уязвимости, что и персики. Осенняя посадка подходит только для очень теплых регионов с мягкой зимой, где корни могут продолжать рост без стресса. В климате с промерзанием почвы молодой саженец просто не успеет окрепнуть.
Что можно и нужно сажать осенью
Чтобы не терять драгоценное время в сентябре и октябре, сосредоточьтесь на традиционных морозостойких культурах.
Осень - идеальное время для посадки яблонь, груш, вишен, слив, а также кустов малины, смородины или крыжовника.
Прохладная и влажная осенняя погода способствует развитию их корней, а весной эти саженцы проснутся уже полностью адаптированными к вашему участку и сразу уйдут в рост.
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