Чому хлорофітум втрачає забарвлення листя

Хлорофітум чубатий (Chlorophytum comosum) має як однотонні зелені, так і строкаті сорти зі світлими смугами. За зміною забарвлення та станом листя можна визначити, яких умов догляду може бракувати рослині.

Як пояснюють фахівці Нью-Йоркського ботанічного саду, хлорофітум здатний рости за слабкого освітлення, однак за таких умов листя втрачає яскравість і контрастність забарвлення. Загальне збліднення також може свідчити про недостатнє зволоження ґрунту.

Перш ніж змінювати догляд, зверніть увагу на характер пошкоджень:

світлі смуги стають менш виразними - можлива нестача освітлення;

листя блідне, скручується, а ґрунт сухий - рослині може бракувати води;

листя втрачає пружність, хоча ґрунт залишається мокрим - необхідно перевірити стан коренів;

кінчики листя коричневіють - причиною можуть бути сухе повітря, неправильний полив або склад води.

Зміна кольору листя не завжди свідчить про нестачу поживних речовин, тому поспішати з підживленням не потрібно.

Що робити, якщо світлі смуги стають менш помітними

Місце, яке підходило хлорофітуму влітку, наприкінці осені може виявитися надто темним.

У матеріалі Homes & Gardens експертка з догляду за рослинами Марина Прокатень рекомендує розміщувати хлорофітум поблизу східного або західного вікна, де він отримуватиме яскраве розсіяне світло.

Якщо вазон стоїть у глибині кімнати, переставте його ближче до джерела природного освітлення. Водночас уникайте тривалого впливу інтенсивних прямих сонячних променів, які можуть пошкодити листя.

Оптимальна температура для хлорофітума становить приблизно 18-24 градуси тепла. Стежте, щоб листя не торкалося холодного віконного скла, а під час провітрювання рослина не перебувала на протязі.

Якщо природного освітлення недостатньо навіть біля вікна, можна скористатися фітолампою.

Як поливати хлорофітум, якщо листя блідне

Хлорофітум має потовщені м'ясисті корені, у яких накопичує воду. Завдяки цьому рослина здатна переносити короткочасне пересихання ґрунту.

У матеріалі RHS ідеться про те, що тьмяне та бліде листя хлорофітума часто свідчить про нестачу вологи. Водночас наприкінці осені та взимку через сповільнення росту рослину потрібно поливати рідше.

Орієнтуйтеся на стан ґрунту, а не на кількість днів після попереднього поливу:

перевірте вологість субстрату пальцем або дерев'яною паличкою;

якщо ґрунт усередині горщика ще мокрий, відкладіть полив;

після достатнього підсихання субстрату рівномірно зволожте його водою кімнатної температури;

злийте надлишок води, що накопичився в піддоні або кашпо.

Якщо листя продовжує в'янути у вологому ґрунті, перевірте, чи немає застою води та ознак загнивання коренів. Здорові корені хлорофітума щільні, тоді як уражені гниллю можуть ставати м'якими, темніти та мати неприємний запах.

Чому взимку підсихають кінчики листя

Хлорофітум добре переносить звичайну кімнатну вологість, проте близькість до опалювальних приладів може спричинити підсихання кінчиків листя.

Водночас у матеріалі Університету штату Північна Кароліна зазначають, що рослина чутлива до фторидів і хлору у водопровідній воді, які також можуть пошкоджувати листя.

Якщо помітили коричневі кінчики, спробуйте:

переставити горщик подалі від батареї;

скоригувати частоту поливу;

за потреби використовувати зволожувач повітря;

замінити водопровідну воду для поливу на дистильовану.

Засохлі ділянки листя вже не відновляться, тому ефективність змін у догляді краще оцінювати за відсутністю нових пошкоджень.

Чи допоможуть добрива повернути яскравість листя

Додаткове підживлення не компенсує нестачу сонячного світла або неправильний полив.

Зі сповільненням росту кімнатних рослин в опалювальний період зменшується їхня потреба у воді та добривах. Якщо хлорофітум майже не утворює нового листя, регулярне підживлення доцільно відкласти до відновлення активного росту навесні.

Після коригування догляду спостерігайте за забарвленням молодого листя. Якщо воно зберігає характерні для сорту світлі смуги, залишається пружним і не підсихає на кінчиках, умови утримання рослини, ймовірно, покращилися.