Мерехтить світло у квартирі: коли достатньо замінити лампочку, а коли викликати електрика

Мерехтить одна лампа чи освітлення в кількох кімнатах

Насамперед зверніть увагу, скільки світильників блимають і чи відбувається це одночасно. Як пояснюють у Landmark Electric , характер мерехтіння допомагає визначити напрямок перевірки, але не встановлює причину.

Мерехтить одна лампа. Проблема може бути в лампочці, світильнику, регуляторі яскравості або електричному з'єднанні. Це не означає, що несправність обов'язково безпечна.

Проблема може бути в лампочці, світильнику, регуляторі яскравості або електричному з'єднанні. Це не означає, що несправність обов'язково безпечна. Одночасно змінюється яскравість у кількох кімнатах. Потрібна перевірка електриком домашньої мережі та живлення оселі. Незвично яскраве світло або різкі зміни яскравості потребують термінового звернення.

Запишіть, коли виникає мерехтіння, скільки триває і яка техніка в цей момент працювала. Не намагайтеся відтворити проблему багаторазовим увімкненням приладів.

Як безпечно перевірити лампочку

Якщо мерехтить лише один світильник, у Lilliput Electrical радять почати із заміни лампочки. Робіть це лише у світильнику зі змінною лампою, до якого можна безпечно дістатися, і за відсутності запаху гару, тріску, іскріння чи видимих пошкоджень.

Знеструмте світильник. Настільну лампу від'єднайте від розетки, а для стельового світильника вимкніть відповідний автомат. Якщо не знаєте, як безпечно знеструмити освітлення, зверніться до електрика. Дочекайтеся охолодження лампочки. Встановіть справну сумісну лампу відповідно до інструкції світильника. Не перевищуйте зазначену виробником допустиму потужність.

Якщо після заміни мерехтіння зникло, це вказує на можливу проблему зі старою лампою або її контактом у патроні. Якщо повторюється - вимкніть світильник і викличте електрика. Не розбирайте патрон і не підгинайте контакти.

Якщо користуєтеся димером - регулятором яскравості, перевірте сумісність. LED-лампа має підтримувати регулювання, а димер - бути сумісним із нею. Позначення "dimmable" на пакуванні не гарантує роботи з будь-яким регулятором. Перевіряйте документацію виробників: наприклад, Philips публікує списки сумісності. Заміною самого димера має займатися фахівець.

Якщо світло блимає під час роботи техніки

Збіг із запуском холодильника, кондиціонера чи іншого приладу варто повідомити електрику. За поясненням AB Electrical , у такій ситуації можуть потребувати перевірки навантаження, електричні з'єднання та живлення оселі.

Зазначте, якщо мерехтіння виникло нещодавно, посилюється або охоплює кілька світильників.

Незалежно від того, коли блимає світло, термінової уваги потребують такі ознаки:

запах горілого пластику чи ізоляції;

тріск або незвичне гудіння біля вимикача чи світильника;

потемніння, оплавлення або інші сліди перегрівання;

різкі зміни яскравості світла в кількох кімнатах.

Припиніть користуватися проблемним обладнанням і терміново викличте електрика. Якщо знаєте, який автомат вимкнути, а щиток не має ознак несправності й до нього є безпечний доступ, знеструмте відповідну лінію. Не торкайтеся підозрілих розеток чи вимикачів, щоб перевірити, чи вони гарячі.

Якщо з'явилися дим або вогонь, залиште небезпечне приміщення та телефонуйте 101. ДСНС наголошує: обладнання під напругою не можна гасити водою.

Кому повідомити про проблему

Як пояснюють у ДТЕК , внутрішньобудинкові електромережі обслуговує організація, відповідальна за утримання будинку. Обираючи, куди звернутися, враховуйте, де помітне мерехтіння:

Лише у вашому помешканні - зверніться до кваліфікованого електрика.

- зверніться до кваліфікованого електрика. У кількох квартирах або місцях загального користування - повідомте ОСББ чи керуючу компанію для перевірки будинкових мереж.

- повідомте ОСББ чи керуючу компанію для перевірки будинкових мереж. У кількох будинках або за підозри на проблему із зовнішнім живленням - повідомте оператора системи розподілу, який обслуговує вашу адресу.

Наявність чи відсутність проблеми в сусідів допомагає фахівцям, але сама по собі не доводить, де виникла несправність.

Що робити після відновлення електропостачання

Після появи світла не вмикайте одночасно всю потужну техніку. У пам'ятці Глухівської міської ради радять запускати енергоємні прилади по черзі, а за мерехтіння освітлення чи незвичної роботи техніки - вимкнути чутливі електроприлади.

Робіть це лише за безпечного доступу, не торкаючись пошкодженого обладнання. Якщо мерехтіння не зникає або повторюється, повідомте електрика чи оператора системи розподілу.