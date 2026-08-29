rbc.ua
Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Головна Корисне Місячний посівний календар на вересень: найвдаліші та заборонені дні для роботи на городі
Корисне 29 серпня 2026, 09:04

Місячний посівний календар на вересень: найвдаліші та заборонені дні для роботи на городі

Секрети вересневого місячного календаря для дачників
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Місячний календар стане в нагоді городникам (фото згенероване ШІ)
Поділитися:

Вересень - гаряча пора для кожного, хто має власну ділянку. Це час масового збору врожаю, обрізки кущів та підготовки ґрунту до зими. Щоб зібрані овочі довго зберігалися, а багаторічні рослини успішно перезимували, всі садові роботи варто узгоджувати з природними біоритмами.

Що та коли можна робити на городі у вересні, а у які дні варто займатися іншими справами, розповідає Styler.

Спадний Місяць (1–10, 27–30 вересня)

Найкращий час для збору врожаю коренеплодів, картоплі, а також для осінньої обрізки троянд і плодових дерев. Соки рослин опускаються до коріння, тому обрізка проходить найменш травматично.

Молодик (11 вересня) та Повня (26 вересня)

Періоди повного спокою. Рослини стають максимально вразливими, тому будь-які роботи з садовими ножицями, лопатами чи сапками краще повністю відкласти.

Зростальний Місяць (12–25 вересня)

Чудовий період для посіву озимих культур, сидератів (гірчиці, жита), а також активного підживлення ґрунту натуральними добривами.

Календар сприятливих та небезпечних дат

Плануйте свій графік на ділянці, спираючись на ці ключові дати:

Найсприятливіші дні: 1, 3, 12, 13, 18, 19, 21, 24 та 28 вересня. У ці дні посіяні сидерати швидко зійдуть, а зібраний урожай не буде гнити.

Нейтральні дні: 4, 5, 15, 16, 22, 23 вересня. Можна займатися рутинною роботою - прибиранням опалого листя чи підготовкою компосту.

Несприятливі дні: 7, 10, 11, 14, 26 вересня. Ризик нашкодити кореневій системі дуже високий.

Секрети врожаю, про які ви могли не знати

Особливу увагу у вересні варто приділити пізнім овочам. Щоб зелені томати успішно дозріли в домашніх умовах, а зібрана цибуля лежала до весни без проростання, збирати їх потрібно виключно на спадний Місяць у суху погоду.

Перед закладанням на зберігання обов'язково просушіть цибулю на сонці або в добре провітрюваному приміщенні протягом кількох днів, уникаючи контакту овочів із вологою землею.

Раніше Styler розповідав про 6 овочів для "лінивого" городу.

Сад і огород
Читайте також Що носити замість джинсівки: 5 курток, які зроблять образ дорожчим 29 серпня 2026, 07:15 Таро-гороскоп на 29 серпня: кому усміхнеться удача, а кому варто бути обережним 29 серпня 2026, 06:04 Всесвіт нарешті винагородить ці 4 знаки Зодіаку після надзвичайно важкого літа 28 серпня 2026, 20:01 Головна помилка під час варіння картоплі: чому вона розвалюється та втрачає смак 28 серпня 2026, 17:04
Більше цікавого
Люди Намет посеред кімнати й пляшка з окропом: що реально рятувало українців у холодних квартирах 28 серпня 2026, 15:47
Корисне Хочете змінити роботу? Спочатку чесно дайте собі відповідь на ці 3 питання 28 серпня 2026, 15:02
Гороскопи Обручка впала з пальця: прикмети, які можуть вас здивувати 28 серпня 2026, 14:19
Тренди Спортивний костюм за 5000 грн, а вигляд на 500: стиліст розкрила секрети "дорогого" образу 28 серпня 2026, 13:31
Корисне Запах "мокрих шкарпеток" в авто: як самостійно почистити кондиціонер без СТО 28 серпня 2026, 12:43