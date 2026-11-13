Орендодавець у Польщі не повертає заставу за квартиру: куди звертатися українцям

Скільки часу власник має на повернення застави

У Польщі грошова застава за оренду квартири називається kaucja. Вона потрібна для покриття можливих боргів орендаря або збитків, завданих майну під час проживання.

Відповідно до статті 6 Закону Польщі про захист прав орендарів , за звичайним договором оренди житла застава підлягає поверненню протягом одного місяця з дня звільнення квартири, після вирахування належних орендодавцю сум.

Наприклад, якщо людина виїхала з квартири та повернула ключі 10 листопада, за загальним правилом заставу мають повернути до 10 грудня.

Аналогічний місячний строк передбачений і для спеціальних форм оренди, зокрема najem okazjonalny - договору, який зазвичай укладають із додатковими нотаріальними документами.

При цьому для звичайної оренди закон передбачає механізм перерахунку застави з урахуванням зміни орендної плати. Тому в окремих випадках сума до повернення може бути навіть більшою за початковий внесок.

Коли орендодавець може законно залишити частину грошей

Власник квартири не зобов'язаний повертати всю заставу, якщо орендар залишив борги або завдав майну шкоди, за яку відповідає.

Підставами для утримання коштів можуть бути:

несплачена орендна плата;

заборгованість за комунальні послуги, яку відповідно до договору повинен покрити орендар;

пошкодження меблів, побутової техніки чи інших елементів квартири;

інші належні до сплати суми, які виникли з договору оренди.

Але власник не може довільно призначити штраф або залишити собі всю заставу лише тому, що стан квартири йому не сподобався.

Важливо відрізняти пошкодження від природне погіршення стану квартири внаслідок щоденного користування. Якщо орендодавець заявляє про збитки, орендар має право вимагати пояснення, за що саме утримали гроші, та документів, які підтверджують відповідні витрати.

Які докази допоможуть повернути заставу

Під час суперечки важливо мати підтвердження не лише суми застави, а й стану квартири на момент виїзду.

Найкориснішими будуть:

Договір оренди (umowa najmu). У ньому зазначають суму застави, умови оренди та обов'язки сторін. Підтвердження оплати. Банківський переказ, квитанція або розписка про отримання готівки. Акт приймання-передачі (protokół zdawczo-odbiorczy). Допомагає зафіксувати стан житла, меблів, техніки та показники лічильників. Фото й відео квартири. Особливо корисні матеріали, зроблені під час заселення та безпосередньо перед виїздом. Листування з власником. Повідомлення про повернення ключів, узгодження дати виїзду та вимоги щодо застави.

Якщо акта передачі немає, це не означає автоматичну втрату права на повернення коштів. Але доводити обставини спору може бути складніше.

Що робити, якщо минув місяць, а гроші не повернули

Якщо законний строк минув, а власник не повернув заставу та не пояснив причину утримання, варто перейти від усних домовленостей до письмового звернення.

Насамперед потрібно надіслати орендодавцю вимогу про повернення коштів польською мовою - wezwanie do zapłaty.

У документі варто зазначити:

ім'я та прізвище орендаря й дані орендодавця;

адресу орендованої квартири;

дату звільнення житла;

суму застави, яку потрібно повернути;

банківський рахунок для переказу;

строк для добровільної оплати, наприклад 7 або 14 днів;

попередження про можливе звернення до суду.

Вимогу бажано надіслати рекомендованим листом із підтвердженням вручення. Додатково можна продублювати її електронною поштою, зберігши докази відправлення.

Важливо: 7 або 14 днів - це запропонований орендарем строк для добровільного виконання вимоги, а не новий законодавчий строк повернення застави.

Куди українцям звертатися по допомогу в Польщі

Якщо письмова вимога не допомогла, орендар може скористатися правовою допомогою або звернутися до суду.

Безкоштовна юридична допомога

У Польщі працює державна система безоплатної правової допомоги для людей, які не можуть самостійно оплатити послуги юриста.

За інформацією урядового порталу Gov.pl , фахівці можуть пояснити права орендаря, допомогти визначити порядок дій та підготувати необхідні юридичні документи в межах передбачених послуг.

Записатися на консультацію можна через офіційну систему запису .

Суд

Якщо власник відмовляється повертати кошти, орендар може подати цивільний позов про їх стягнення.

Залежно від обставин справи може застосовуватися спрощений порядок розгляду. У позові потрібно обґрунтувати вимоги та додати наявні докази.

У деяких випадках можливе використання електронного наказного провадження, однак воно підходить не для кожного спору. Якщо власник заперечує стан квартири або суму збитків, справа може потребувати звичайного судового розгляду.

Медіація

Ще один варіант - спробувати врегулювати суперечку за допомогою нейтрального посередника.

Як пояснює Gov.pl , державна система безоплатної допомоги також передбачає можливість медіації за встановлених умов.

Звертатися до поліції лише через те, що орендодавець не повернув заставу, зазвичай недоцільно: такі суперечки переважно мають цивільно-правовий характер. Інша ситуація - якщо є конкретні ознаки шахрайства чи іншого злочину.

Як уникнути проблем із заставою під час наступної оренди.

Під час підписання договору варто перевірити суму застави, порядок її повернення та умови можливих утримань. Перед передачею ключів бажано скласти акт приймання-передачі й зафіксувати стан усіх приміщень.

Оплату застави краще здійснювати банківським переказом із призначенням платежу kaucja za wynajem mieszkania. Якщо гроші передаються готівкою, необхідно отримати письмове підтвердження.

Під час виїзду варто повторно сфотографувати квартиру, записати показники лічильників і письмово зафіксувати дату повернення ключів.

Це не гарантує відсутності конфлікту, але значно полегшує захист своїх прав, якщо орендодавець відмовиться повертати гроші.