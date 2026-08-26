Що обов'язково треба зняти на телефон перед від'їздом: лайфхак від бортпровідниці

Що потрібно знати перед відпусткою

Якщо ви хоч раз проводили перші дні відпочинку в паніці, намагаючись згадати, чи замкнули вхідні двері та чи вимкнули духовку, ви знаєте, як це псує настрій. На щастя, бортпровідниця авіакомпанії TUI Фей Віттакер поділилася простим трюком, який вона називає абсолютно обов'язковим ритуалом перед кожною поїздкою.

Перед тим, як остаточно вийти за двері, стюардеса радить зняти коротке відео кожної кімнати у вашому домі.

"Це займає менше хвилини, але якщо в дорозі я раптом починаю сумніватися, я можу просто відкрити телефон, переглянути відео і миттєво заспокоїтися", - пояснює Фей.

Крім того, наявність свіжих фотографій або відео стану вашої квартири може стати у пригоді для страхової компанії, якщо під час вашої відсутності щось піде не так.

4 додаткові кроки для безпеки вашого дому

Щоб повністю розслабитися на шезлонгу і не гуглити способи перевірити квартиру на відстані, експерти також радять зробити наступне:

Звільніть холодильник і винесіть сміття

Залишки їжі та молоко швидко створюють неприємні запахи, особливо влітку. Стюардеса радить ставити на телефон нагадування "холодильник і сміття" на вечір напередодні вильоту, щоб не тримати це в голові під час ранкового пакування.

Скасуйте всі доставки

Пакунки від кур'єрів або преса, що накопичуються під вашими дверима протягом кількох днів - це прямий сигнал для крадіїв про те, що вдома нікого немає. Перевірте електронну пошту за словами "доставка" або "підписка", щоб переконатися, що на час вашої відсутності нічого не приїде.

Попередьте сусідів

Залиште ключі або просто попередьте довіреного сусіда про свій від'їзд. Водночас правоохоронці наполегливо просять не розповідати про свою відпустку публічно в соціальних мережах, доки ви не повернетеся додому. Для додаткової ілюзії присутності можна використати розумні розетки з таймером, які вмикатимуть світло вечорами.

Пройдіться за списком пожежної безпеки

Експерти рятувальних служб нагадують про базовий чек-лист перед від'їздом: