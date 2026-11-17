Що робити відразу після залиття ноутбука

Насамперед потрібно припинити подачу живлення. Рідина всередині ноутбука може спричинити коротке замикання, а її залишки - корозію електронних компонентів.

У рекомендаціях ASUS, наведено основні дії після потрапляння рідини. Додаткові заходи безпеки пояснюють спеціалісти iFixit.

Діяти потрібно в такій послідовності:

Негайно вимкніть ноутбук. Натисніть та утримуйте кнопку живлення до повного вимкнення. Не витрачайте час на збереження відкритих документів. Від'єднайте зарядний пристрій. Якщо рідина потрапила на розетку, вилку або адаптер, не торкайтеся мокрих електричних з'єднань. Спочатку безпечно вимкніть електроживлення на щитку. Відключіть зовнішні пристрої. Від'єднайте мишку, флешки та інші аксесуари. Якщо акумулятор знімний, вийміть його без розбирання корпусу. Приберіть рідину з поверхні. Обережно промокніть клавіатуру та корпус сухою м'якою тканиною або серветкою. Однак не проштовхуйте вологу всередину роз'ємів. Не вмикайте ноутбук для перевірки. Навіть якщо пристрій зовні сухий, усередині може залишатися рідина.

Якщо ноутбук димить, сильно нагрівається або має ознаки пошкодження акумулятора, не торкайтеся його. За можливості безпечно відключіть живлення та зверніться по допомогу до фахівців.

Чи потрібно перевертати ноутбук, щоб витекла вода

Після залиття часто радять перевернути ноутбук клавіатурою донизу. Однак цей спосіб підходить не для всіх моделей.

Наприклад, деякі виробники рекомендують нахилити ноутбук приблизно на 90 градусів, щоб із нього витекли залишки рідини.

Натомість у посібнику Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable виокремили застереження від перевертання пристрою. Якщо ноутбук має спеціальні дренажні отвори в нижній частині корпусу, рідина може витікати через них.

Тому перед перевертанням варто перевірити інструкцію саме до своєї моделі. Невдале положення здатне сприяти поширенню вологи всередині корпусу.

Скільки потрібно сушити ноутбук після залиття

Варто залишити ноутбук висихати щонайменше на 24 години. Проте це не означає, що після доби пристрій гарантовано можна безпечно вмикати.

Тривалість висихання залежить від кількості рідини, місця її потрапляння та конструкції ноутбука. Залиште вимкнений пристрій у сухому приміщенні з нормальною циркуляцією повітря. Не підключайте зарядку, поки є підозра, що всередині залишилася волога.

Якщо рідина потрапила під клавіатуру або всередину корпусу, краще звернутися до сервісного центру до повторного ввімкнення. Висихання не усуває забруднення, які можуть залишитися на електронних компонентах.

Чому не можна сушити ноутбук феном або в рисі

Гаряче повітря та деякі домашні способи сушіння можуть додатково пошкодити техніку. У рекомендаціях Apple зазначено, що не можна використовувати зовнішні джерела тепла, стиснене повітря або вставляти сторонні предмети в роз'єми.

Виробник також застерігає від сушіння в рисі. Його дрібні частинки можуть потрапити в порти та пошкодити пристрій.

Інші виробники окремо попереджали про використання фена, оскільки висока температура може деформувати елементи ноутбука.

Не варто також заливати спирт або інші засоби в роз'єми, намагаючись видалити залишки води. Очищення внутрішніх компонентів потребує відповідних навичок та інструментів.

Що робити, якщо на ноутбук пролили каву або солодкий чай

Кава, соки, солодкий чай та газовані напої створюють додатковий ризик через речовини і липкість, які залишаються після висихання.

Як пояснюють спеціалісти, рідина та її домішки можуть спричинити коротке замикання або корозію. Особливої уваги потребують напої з підвищеною кислотністю, зокрема кола.

Цукор та інші залишки здатні забруднювати внутрішні компоненти та механізми клавіатури.

Після такого залиття можуть виникати залипання клавіш, порушення роботи тачпада, проблеми із заряджанням або самовільні вимкнення ноутбука.

Навіть після повного висихання залишки напою можуть залишатися всередині. Тому в таких випадках бажано якнайшвидше звернутися до сервісного центру для діагностики та професійного очищення.

Коли можна знову вмикати ноутбук після залиття

Якщо на корпус потрапило лише кілька крапель і вони не просочилися всередину, достатньо усунути вологу та переконатися, що пристрій повністю сухий.

Однак після потрапляння рідини під клавіатуру, у роз'єми або всередину ноутбука ситуація інша. Після належного висихання пристрою можна спробувати його увімкнути. Якщо ноутбук запускається, виробник радить одразу створити резервну копію важливих файлів.

Водночас виробники радять звернутися до сервісного центру навіть тоді, коли пристрій працює нормально. Це допоможе виявити можливі пошкодження від окиснення та корозії.

Якщо ви не впевнені, що всередині все висохло, або ноутбук залили великою кількістю рідини, безпечніше не перевіряти його самостійно та не вмикати його перед тим, як везти до фахівців.

Якщо на пристрої залишилися важливі документи, повідомте про це майстра перед діагностикою. Не ризикуйте ноутбуком заради спроби терміново скопіювати файли.

Своєчасне вимкнення та правильні дії після залиття можуть зменшити ризик серйозних пошкоджень. Однак навіть швидка реакція не гарантує, що техніку вдасться відновити.