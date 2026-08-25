Ви можете казати цю фразу щодня, але людей вона "неймовірно дратує"

Що відомо про дратуючу фразу

Проте те, що століттями вважалося базовим правилом етикету, несподівано стало причиною масового невдоволення. У нещодавніх обговореннях на платформах Reddit та TikTok користувачі визнали реакцію на чхання "найбільш дратівливою ввічливою звичкою".

До тренду доєднався навіть відомий актор Пол Мескаль, який назвав цю традицію "марною тратою часу", від якої суспільству давно час відмовитися.

Чому звичайне "будь здоров" так бісить?

Психотерапевтка Кендіс Ньютон пояснює, що за цією хвилею роздратування стоять цілком зрозумілі психологічні причини:

Привернення небажаної уваги. Чхання - це гучний фізіологічний процес і миттєва втрата контролю над тілом. Більшість людей у цей момент просто хочуть опустити очі та зробити вигляд, що нічого не сталося. Побажання здоров'я ж діє як прожектор, що підсвічує цю незручну мить.

Примусовий діалог. Коли вам кажуть "будь здоров", ви автоматично зобов'язані відповісти "дякую". Це змушує людину підтримувати розмову саме тоді, коли вона намагається впоратися з наслідками чхання і найбільше прагне тиші.

Зайвий підтекст. Історично ця фраза була молитвою-захистом (вважалося, що під час чхання душа може покинути тіло, і в нього вселиться демон). Сьогодні ж багатьом просто некомфортно, коли незнайомці акцентують увагу на функціях їхнього тіла, ще й з релігійним чи забобонним відтінком.

Відповідь експертів з етикету

Чи дійсно ми маємо перестати реагувати на чхання колег та друзів? Експертка з етикету Лаура Віндзор категорично не згодна з інтернет-критиками.

На її думку, ця фраза є елементарним проявом поваги та уваги до ближнього. Віндзор зазначає, що люди, яких щиро обурюють такі дрібні прояви ввічливості, демонструють емоційну незрілість та негативне мислення.

Водночас експерти пропонують "золоте правило" для сучасного спілкування: якщо ви все ж звикли казати цю фразу, скажіть її лише один раз (навіть якщо людина чхнула тричі) і ніколи не чекайте, що вам обов'язково мають подякувати у відповідь.