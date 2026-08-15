Зірве всі кришки: які банки категорично не можна використовувати для консервації

Банки з мікротріщинами та відколами

Перше і найголовніше правило - ретельний візуальний огляд кожної посудини. Навіть найменша мікротріщина на стінці або ледь помітний відкіл на горлечку роблять банку абсолютно непридатною.

Під впливом окропу таке скло миттєво лопне просто у вас в руках.

Через нерівне горлечко кришка не прилягатиме щільно, тому всередину потрапить повітря, що неминуче викличе процес бродіння.

Декоративні ємності з тонкого скла

Сьогодні в магазинах продається багато красивих скляних баночок для зберігання сипучих продуктів, круп або кави. Вони виглядають дуже естетично і сучасно, але їхнє скло занадто тонке.

Воно категорично не розраховане на різкі перепади температур і тривалу стерилізацію. Такі банки гарантовано тріснуть під час заливання гарячого маринаду або сиропу.

Тара зі зношеною різьбою

Якщо ви віддаєте перевагу сучасним банкам під гвинтові кришки (система твіст-оф), уважно перевіряйте стан самої різьби. Після кількох років інтенсивного використання вона може деформуватися або трохи стертися. Кришка на такій банці буде прокручуватися і ніколи не зможе створити необхідний вакуум для тривалого та безпечного зберігання консервації у підвалі.

Скло, яке ввібрало сторонні запахи

Деяка тара з-під магазинних продуктів стає непридатною через аромати, що в'їлися. Якщо ви вирішили повторно використати банку з-під дуже гострого соусу, часникової пасти чи специфічних прянощів, переконайтеся, що запах повністю вимився мийними засобами та содою. Інакше ніжний аромат вашого компоту чи солодкого варення буде безнадійно зіпсований.

Також суворо заборонено використовувати для харчових заготовок тару, в якій раніше зберігалися будь-які технічні чи хімічні речовини - відмити їх до безпечного стану в домашніх умовах неможливо.