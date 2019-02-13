Тент, стол и лавки: как выглядят могилы "героев ДНР" (новые фото)

Могила Захарченко (коллаж РБК-Украина)

Захарченко похоронен на отдельном участке кладбища

В сеть выложили фото кладбища Донецкое море, которое находится в неподконтрольном Донецке. Там специально выделено три зоны на котором похоронены террористы ДНР: в одной из них погребены "герои ДНР", во второй похоронен бывший "глава ДНР" Александр Захарченко, погибший от взрыва в кафе "Сепар" 31 августа 2018 года, в третья зона выделена для "ополченцев".

Кладбище расположено в Ленинском районе Донецка, его в конце января посетил россиянин Руслан Реутовский, пожелавший увидеть могилу Захарченко.

В первой части, так называемой "аллее славы", похоронен Гиви (Михаил Толстых) и Моторола (Арсен Павлов), а также другие "уважаемые" члены незаконных военных формирований. Завершается "аллея славы" могилой Виталия Андреева, погибшего в 2016 году.

На этих могилах установлены каменные обелиски.

Могилы террористов ДНР ("аллея славы": скриншот видео YouTube)

На отдельном участке захоронений за чертой кладбища, прямо в поле расположены могилы "ополченцев", на могилах простые деревянные кресты.

Захарченко похоронен на отдельном участке - его можно быстро найти по флагам ДНР и ВДВ. Рядом с могилой - накрытый тент, стол и лавки. На могиле свежие венки, портрет и каменный крест.

Могилы террористов ДНР (могила Захарченко: скриншот видео YouTube)

Напомним, ранее мы сообщали, что в Макеевке возникли проблемы с захоронением умерших.

Также мы писали о том, что в сеть слили личные данные боевиков из террористической группировки "ДНР", которые предали Украину и примкнули к бандформированию на Донбассе.