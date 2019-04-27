В кулек и в РФ: появилось видео, как воины ОСы "жалят" снайперов оккупантов

На Донбассе снайперы ВСУ ликвидировали оккупанта и ранили еще одного. Украинские контрснайперы провели успешную операцию по обезвреживанию противника в районе поселка Екатериновка в Луганской области - в полосе ответственности 54 отдельной мехбригады. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", а также опубликовал на своем YouTube-канале соответствующее видео.

Контрснайперская группа воинов Объединенной операции уничтожила вражеского снайпера и ранила его второй номер в паре в ходе проведения мероприятий антиснайперской борьбы.

Он также отметил, что благодаря совершенствованию системы разведки, в частности по оснащению подразделений современными техническими решениями и автоматизированными системами управления, решение об адекватном ответе принимаются гораздо быстрее.

Контрснайперская группа ВСУ в районе ООС ликвидировала снайпера оккупантов и ранила другого (фото: скриншот)

"Учитывается информация не только от наземных подразделений, но и с беспилотных летательных аппаратов, станций радиоэлектронной разведки и тому подобное", - написал он.

Офицер призвал верить в воинов ВСУ.

"Все будет Украина и победа за нами!" - добавил он.

Видео: YouTube / Анатолий Штирлиц

В комментариях к ролику пользователи сети восхищаются мастерством украинских снайперов и желают воинам ВСУ, которые ежедневно совершают подвиги в борьбе с оккупантами на украинской земле, оставаться живыми и здоровыми.

Спасибо нашим ребятам, которые постоянно сгибают и двухсотят "вторую по силе армию в мире", очень благодарен! Вкусной паски вам!

В кулек и в РФ!

Две "крашенки" есть - одна синяя зеленеет, вторая - красная буреет! Красьте еще - дюжинами!

Как сообщалось ранее, на Донбассе в зоне проведения ООС бойцы 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" нанесли удар по позициям боевиков и уничтожили вражеские укрепления и объекты.

Также мы писали о том, что недавно в сети появилось видео о том, как украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта на Донбассе.

Напомним также, что пользователи сети недавно обсуждали зрелищное видео, как ВСУ проучили оккупантов за обстрелы - украинские военные нанесли точные прицельные выстрелы по вражеским пулеметным точкам и уничтожили их.