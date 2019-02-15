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Небесный легион: на Донбассе погиб боец легендарной 24 ОМБр

STYLERВойна    15.02.2019 - 23:42
Небесный легион: на Донбассе погиб боец легендарной 24 ОМБр
Фото: коллаж РБК-Украина

Боец в ноябре 2018 года заключил контракт с ВСУ

В пятницу, 15 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб воин ВСУ из 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила Руслан Кондратюк. Как передает ровенское издание "ВСЕ", у героя остались двое детей - 10-летний сын Святослав и 7-летняя дочька Диана.

Отмечается, что боец 2 ноября 2018 года заключил контракт с ВСУ.

Службу проходил в военной части А 0998 в мотопехотном батальоне.

Руслан Владимирович - уроженец Ровенской области. Он родился 2 октября 1981 года в селе Войница в Млиновском районе.

В связи с гибелью воина на фронте председатель местного РГА подписал распоряжение о трехдневном трауре (с 16 по 18 февраля).

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Небесный легион наших Защитников стал больше..." - говорится в сообщении Млыновской райгосадминистрации.

Небесный легион: на Донбассе погиб боец легендарной 24 ОМБр

Скрин: facebook.com

Как сообщалось ранее, 4 февраля скончался ветеран российско-украинской войны Иван Ящишин - боец 40-го батальона "Кривбасс", который входит в состав 17 бригады ВСУ. Воин прошел Иловайский котел и битву за Дебальцево, был в плену. 

Также мы писали, что том, что 4 февраля в зоне проведения ООС на Донбассе погиб доброволец Николай Рудник из Камянко-Буського района Львовской области. Украинский боец погиб во время обстрела.

Напомним, 8 февраля, боевики обстреляли позиции украинских военных восемь раз. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

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