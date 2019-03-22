Остались жена и двое детей: на фронте погиб герой с позывным "Шаленый" (фото)

На Донбассе погиб военный ВСУ солдат Максим Сирин, который 21 марта смог пресечь продвижение российско-террористических бандформирований в районе Авдеевки Донецкой области. Как сообщили в пресс-службе ООС, боец заметил попытку оккупантов под прикрытием огня выйти в полосу обеспечения, чтобы провести разведку боем.

Продвижение противника было остановлено украинским военным. Сирин огнем прижал вражескую ДРГ к земле и заставил отступить.

Прикрывая отход, боевики открыли по позициям отдельной механизированной бригады шквальный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Максим был смертельно ранен пулей.

Фото: Максим Сирин

Представитель пресс-центр штаба ООС Алексей Жуганов заявил, что погибший герой будет посмертно представлен к награде за мужество.

Как рассказали в 93-й ОМБр Холодный Яр, Максим Сирин имел позывной "Шаленый" (Неистовый).

"Сквозное ранение головы не оставило Неистовому никаких шансов, жизнь воина оборвалась на поле боя", - говорится в сообщении.

Максиму было 36 лет, он родился в Станице Луганской.

У погибшего остались родители, жена Юлия и двое детей.

"Холодноярцы выражают искренние соболезнования родственникам, любимым и друзьям погибших воинов. Ваша потеря для нас является такой же болезненной и невосполнимой. Смерти собратьев не останутся без ответа, и мы заставим оккупантов надолго запомнить наших павших ребят", - добавили в 93-й ОМБр.

Также на Донбассе 21 марта были ранены еще два воина. Это старший солдат, наводчик Александр Пинчук - на Горловском направлении и солдат, наводчик-оператор Дмитрий Олейник - в районе Приазовья. Бойцы также будут награждены.

Александр метким выстрелом смог уничтожить гранатометный расчет противника. Был ранен осколком гранаты. Бойца доставили в военный мобильный госпиталь.

Дмитрий уничтожил пулеметный расчет оккупантов, но его ранил вражеский снайпер. Военному также оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Видео: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщалось ранее, 18 марта на Донбассе погиб военный из 54-ой Отдельной механизированной бригады Евгений Керечанин, уроженец Сумской области.

Также мы писали о том, что 17 марта на Донбассе в зоне проведения ООС погиб военный ВСУ солдат Виктор Грабар, который с двумя побратимами пресек попытку оккупантов продвинуться вперед.

Напомним, 16 марта на Донбассе около хутора Вольный в Луганской области в ходе выполнения боевого задания погиб 38-летний солдат Руслан Слисаренко, который служил в 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.