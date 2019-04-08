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Отомстили за Героев: воины ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам

STYLERВойна    08.04.2019 - 13:09
Отомстили за Героев: воины ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам
На Донбассе войска ВСУ ликвидировали и ранили 18 оккупантов (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Украинские войска отразили все атаки противников

На Донбассе в воскресенье, 7 апреля, велись очень ожесточенные бои. Один украинский военный получил ранения. В то же время войсками ВСУ было ликвидировано четырех оккупантов, а тяжелые ранения получили 14, также был  уничтожен бронетранспортер противника. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Таким образом, украинские войска мощным ударом ответили на гибель украинских героев в зоне проведения ООС.

В сообщении ООС сказано, что вражеские вооруженные формирования 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Причем четыре раза они использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Отомстили за Героев: воины ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам

На Донбассе войска ВСУ ликвидировали и ранили 18 оккупантов (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Мы также писали о том, что 2 апреля на Донбассе погибла пулеметчица и волонтер Яна Червоная и ее боевой побратим Сергей Милютин.

Также мы писали, что за неделю с 18 по 24 марта на Донбассе погибло пять украинских героев.

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