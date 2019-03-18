Сдержал наступление оккупантов: на фронте погиб молодой герой

Военные, которые дали отпор противнику, за мужество будут представлены к наградам

На Донбассе в зоне проведения ООС погиб военный ВСУ солдат Виктор Грабар. 17 марта в районе Приазовья он с двумя побратимами пресек попытку оккупантов продвинуться вперед, но поплатился за это своей жизнью, рассказал представитель пресс-центра Алексей Жуганов на ежедневном брифинге.

Сообщается, что боевики во время отступления обстреляли военных минометами. Герои - солдат и младшие сержанты Виктор Тимошенко и Сергей Мироненко - получили ранения, которое для Грабара оказалось фатальным.

28-летний Виктор Грабар скончался в воскресенье около 19.30.

Фото: Виктор Грабар (facebook.com)

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, трех оккупантов было ликвидировано, еще четверо - ранены", - добавил Жуганов.

Видео: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщалось ранее, 16 марта на Донбассе около хутора Вольный на окраине города Золотое Попаснянского района Луганской области в ходе выполнения боевого задания погиб 38-летний солдат Руслан Слисаренко, который служил в 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Также мы писали о том, что 16 марта во Львовской области скончался военный, ветеран АТО Владимир Михайлович Гера. Герой служил на Донбассе в 24-й бригаде имени короля Даниила.

Напомним, ранее в Славянске внезапно умер офицер-психолог 27-ой бригады реактивно-артиллерийского дивизиона Василий Марусенко.