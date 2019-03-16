Преданный сын Украины: умер ветеран АТО, боец легендарной бригады

Фото: коллаж РБК-Украина

Через 2 недели герой отпраздновал бы свой 40-й юбилей

Ветеран АТО умер 16 марта во Львовской области. Воину 1 апреля исполнилось бы 40 лет. Владимир Михайлович Гера был контрактником, служил в знаменитой 24-й бригаде имени короля Даниила, сообщили в пресс-службе Яворовской районной госадминистрации на странице в Facebook.

Герой после начала антитеррористической опарации на Донбассе был мобилизован и отправился на передовую. Принимал участие в обороне Кримського, воевал с оккупантами под Зеленополье.

Владимир был командиром боевой машины батареи противотанковых управляемых ракет противотанкового артиллерийского дивизиона.

У воина остались жена, дочь, сын, родители и сестра.

Гера родился в селе Чернилява в Яворовском районе Львовской области.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям воина", - говорится в сообщении.

Скончался ветеран Владимир Гера (Фото: facebook.com/YavorivRDA)

В сети украинцы скорбят по кончине воина и выражают его семье сочувствие и поддержку:

"Вечная память герою";

"Искренние соболезнования родным, пусть земля будет ему пухом";

"Низкий поклон тебе, преданный сын Украины. Ты отдал самое дорогое за свою землю - жизнь";

"Покойся с Богом, дорогой племянник";

"Сердце разрывается, как видишь таких молодых героев. Им еще жить и жить, как тяжело пережить такое горе родителям, жене, детям - вечная память!"

Как сообщалось, ранее на Донбассе погиб 21-летний герой, который получил серьезные пулевые ранения во время исполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил.

Также мы писали о том, что 29 января во Львове скончался ветеран АТО Дмитрий Власов, который прошел самые жесткие бои еще в 2014 году. У него остались жена и двое детей – сын и дочка.

Напомним, ранее в Славянске внезапно умер офицер-психолог 27-ой бригады реактивно-артиллерийского дивизиона Василий Марусенко.