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Врачи боролись до последнего: на войне погиб еще один герой (фото)

STYLERВойна    29.03.2019 - 22:35
Врачи боролись до последнего: на войне погиб еще один герой (фото)
На Донбассе погиб военный ВСУ Дмитрий Костенюк (фото: УНИАН)

Дмитрий Костенюк получил на войне ранения не совместимые с жизнью

В пятницу, 29 марта, на Донбассе погиб украинский военный Дмитрий Степанович Костенюк. Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ на своей Facebook-странице.

Российские террористические группировки осуществили обстрел опорного пункта одного из подразделений Десантно-штурмовых войск из запрещенных 120-миллиметровых минометов.

В результате атаки Дмитрий Костенюк получил тяжелые осколочные ранения. Военные врачи до последнего боролись за жизнь украинского героя, однако им не удалось совершить чудо. Дмитрий погиб.

Врачи боролись до последнего: на войне погиб еще один герой (фото)

На Донбассе погиб военный ВСУ Дмитрий Костенюк (фото: facebook.com)

В сообщении сказано о том, что жизнь еще одного десантника было под угрозой. Его также ранили во время обстрела. Сейчас состояние военного стабильное.

Командование ДШВ Вооруженных Сил Украины и военной части выражает соболезнования родным и близким погибшего солдата.

Напомним, ранее мы писали о том, что за неделю с 18 по 24 марта на войне погибло пять украинских героев. Самому младшему из них накануне исполнилось 19 лет.

А также сообщали о том, что погибшего в Иловайском котле в августе 2014 года военного Руслана Дейнеку, смогли, наконец, опознать и передать его останки родственникам для захоронения.

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