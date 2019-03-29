Врачи боролись до последнего: на войне погиб еще один герой (фото)

На Донбассе погиб военный ВСУ Дмитрий Костенюк (фото: УНИАН)

Дмитрий Костенюк получил на войне ранения не совместимые с жизнью

В пятницу, 29 марта, на Донбассе погиб украинский военный Дмитрий Степанович Костенюк. Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ на своей Facebook-странице.

Российские террористические группировки осуществили обстрел опорного пункта одного из подразделений Десантно-штурмовых войск из запрещенных 120-миллиметровых минометов.

В результате атаки Дмитрий Костенюк получил тяжелые осколочные ранения. Военные врачи до последнего боролись за жизнь украинского героя, однако им не удалось совершить чудо. Дмитрий погиб.

На Донбассе погиб военный ВСУ Дмитрий Костенюк (фото: facebook.com)

В сообщении сказано о том, что жизнь еще одного десантника было под угрозой. Его также ранили во время обстрела. Сейчас состояние военного стабильное.

Командование ДШВ Вооруженных Сил Украины и военной части выражает соболезнования родным и близким погибшего солдата.

Напомним, ранее мы писали о том, что за неделю с 18 по 24 марта на войне погибло пять украинских героев. Самому младшему из них накануне исполнилось 19 лет.

А также сообщали о том, что погибшего в Иловайском котле в августе 2014 года военного Руслана Дейнеку, смогли, наконец, опознать и передать его останки родственникам для захоронения.