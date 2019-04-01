Решили подзаработать: в Ровно разоблачили членов избирательной комиссии

Фото: (коллаж РБК-Украина)

Выборы 2019 отличились казусными ситуациями

Выборы 2019 полны странных событий. Так, например, в Ровенской области 50 УИК затягивали передачу протоколов ради дополнительной зарплаты, о чем проинформировали в общественной сети "Опора".

Порядка 50 участковых избирательных комиссий не спешили передавать избирательную документацию, поскольку дожидались полуночи, чтобы получить побольше денег.

Отмечается, что по данным наблюдателя от "Опоры", в помещение ОИК № 156 начали приезжать представители УИК начиная с 10 вечера. За 30 минут до полуночи в зале уже было 48 представителей УИК, но никто из них не торопился передавать документацию.

Тогда глава ОИК Александр Шевчук заявил, что представители УИК рассчитывают получить более высокую зарплату, которая вырастет с начала новых суток. Поскольку за каждый отработанный день они получают по 268,94 грн.

Напомним, что в Комитете избирателей назвали типичные нарушения в первом туре. Кошель отметил, что подавляющее большинство нарушений касалось таких вещей: ошибки и нарушения со стороны членов УИК, разглашение тайны голосования избирателей, публикация в социальных сетях, проведение агитации вне сроков, отведенных для этого, проблемы со списками избирателей.

Мы писали, что Полякова сделала неожиданное заявление касательно выборов. Кроме того, звезда опубликовала фото в вечернем платье рядом с Владимиром Зеленским из "95 Квартала".

Также мы сообщали, что Вакарчук резко отреагировал на лидерство Зеленского. Музыкант и общественный деятель опубликовал на своей Facebook-странице отрывок из своей песни "Эверест", в которой есть такие слова, как "боль", "дождь" и "тучи".