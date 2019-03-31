Выборы 2019: на части избирательных участков образовались очереди

Выборы 2019 начались 31 марта в 8:00. И с самого утра на части избирательных участков в Киеве образовались очереди желающих проголосовать. Об этом информируют пользователи социальных сетей.

Украинцы в соцсетях публикуют первые селфи на выборах президента. Например, stashostiuk в Instagram написал: "Я верю в честные выборы, поэтому пришел проконтролировать процесс сам и убедиться в том, чтобы все было честно и правильно. Давайте выберем того, с кем будем 5 лет работать на благо нашей страны, благо наших детей и на благо всех наших близких людей!"

"В восемь утра на участках в Киеве организовались очереди. Людей очень много", – написал в Twitter Юрий Каракай.

"Кто рано встает - тот в 8:05 голосует. Доброе утро!" - написала в Facebook Евгения Кравчук.

"Проголосовал. Количество наблюдателей превышает количество избирателей. Просыпайтесь и делайте свой выбор", - призывает он, отмечая, что на некоторых участках избирателей относительно немного.

Напомним, что в Житомирской обл. избиратели голосовали до открытия участка. Также было зафиксировано голосование избирателей без паспортов на участки в Черняховском районе.

Мы писали, что в Киеве 8 участков начали работу с опозданием. Так, в столице работает 13 окружных и 1 тыс. 105 участковых избирательных комиссий. Правопорядок обеспечивают около 6 тыс. полицейских.

Мы сообщали, что в МВД назвали наиболее частые нарушения с начала выборов. С утра уже поступили 25 заявлений и сообщений о нарушениях: в Закарпатской области - 4, Кировоградской - 3, Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской - по 2, Киевской, Одесской, Черкасской - по 1 и в Киеве - 7.