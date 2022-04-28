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Генерал озвучил "задачу номер один" для Путина в Украине

Путин хочет захватить всю Украину, считает Николай Маломуж (фото: Sasha Mordovets / Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Россия в ближайшее время будет пытаться захватить как можно больше украинских территорий.

Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж в эфире Апостроф TV.

По его словам, "задача номер один" для Путина - полный захват Донецкой и Луганской областей, а также частично Харьковской области.

Также глава Кремля не оставляет надежд "подмять" под РФ Мариуполь, который является сейчас символом устойчивости украинских воинов.

"В данной ситуации это задача номер один. Может, Путин и говорил не штурмовать "Азовсталь", но идет бомбардировка, идут постоянные атаки. Задача перед военными России - захватить Мариуполь, а затем перебросить оттуда основные силы на направления Донецкой и Луганской областей, чтобы эффективно проводить наступательные операции," - говорит Маломуж.

"С другой стороны, не нужно забывать о Изюмском направлении, которое сегодня чрезвычайно важно для проведения "специальных операций" агрессора по окружению Вооруженных сил Украины, проведению атак с флангов. И, разумеется, это юг Украины, где сегодня у врага значительные потери", - подытожил генерал.

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