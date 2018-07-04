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Известный диетолог рассказала о пользе и вреде клетчатки

STYLERКрасота и Здоровье        04.07.2018 - 02:17
Иллюстративное фото (pixabay.com/nile)
Иллюстративное фото (pixabay.com/nile)

Светлана Фус поделилась полезной информацией о вместительности клетчатки в разных продуктах

Известный украинский диетолог Светлана Фус опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, где рассказала о том, как правильно употреблять продукты с клетчаткой и чем она полезна.

"Клетчатка в овощах, фруктах, хлебе грубого помола – это все углеводы. Клетчатка не усваивается организмом, но является необходимой углеводной пищей для микрофлоры кишечника", - сообщила эксперт.

Для того, чтобы кишечник нормально функционировал, каждый день необходимо съедать около 20-25 грамм клетчатки. Поэтому, как рассказала диетолог, некрахмалистые свежие овощи обязаны присутствовать в рационе.

Также Светлана привела в пример некоторые данные о том, сколько клетчатки содержится в определенных продуктах.

"В 100 граммах белокочанной капусты содержится 2 грамма клетчатки, в 100 граммах цельнозерновой крупы (овес, гречка) - 10-15 грамм, в помидорах - 1,4 грамм, в огурцах меньше одного грамма, в зеленом горошке – 5,5 грамм", - написала диетолог.

И сообщила, что перебор с клетчаткой может вызвать метеоризм.

"Помните, что все хорошо в меру!" – добавила Светлана.

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Теги: диетолог, правильное питание, питание
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