Как определить симптомы сахарного диабета у детей

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Наиболее частым симптомом сахарного диабета считается частый вывод жидкости из организма

Сахарный диабет, как у взрослых, так и у детей является сложным неизлечимым хроническим заболеванием. Для быстрого выявления и наиболее комфортного течения болезни необходимо знать симптомы, по которым можно выявить наличие заболевания и обратиться к врачу. Styler собрал информацию о первых симптомах сахарного диабета и профилактике заболевания.

Чаще всего диабет у детей обнаруживается в момент, когда ребенку уже необходима врачебная помощь. Причиной тому является назнанение основных симптомов и признаков хронической болезни.

Сахарный диабет относится к группе эндокринных заболеваний, а именно к дефициту инсулина, который продуцируется поджелудочной железой. Инсулин необходим организму для расщепления сахарозы, которая попадает с подслащенными продуктами в желудок. Высокий уровень сахара в свою очередь способствует развитию многих других эндокринных заболеваний — ожирению, поликистозу яичников, диабетическая гангрена, нефропатия, ретинопатия, трофические язвы, гипогликемия, кетоацидоз. Диабет может приводить и к развитию раковых опухолей.

Основной признак, который появляется в начале сахарного диабета у детей — частое мочеиспускание и сильная жажда. В таком случае нужно проверить уровень сахара в крови. Сотрудники клинических лабораторий на текущий момент способны выявить диабет в любом возрасте, даже у новорожденных. В основном данное заболевание диагностируют в период с 3 до 14 лет. В среднем от появления первых симптомов до наступления критического состояния, в котором чаще всего ребенок и поступает в больницу, где в дальнейшем ставят диагноз, проходит около 4 недель.

После клинической помощи врач выписывает инъекции гормона поджелудочной железы. Для нормального течения заболевания и облегчения симптоматики врачи назначают низкоуглеводную диету, рекомендуют заменить сахаросодержащие продукты на фруктозу. На уровень сахара в крови также влияет физическая активность больного, потому доктора советуют как можно чаще бывать на свежем воздухе, заниматься атлетикой и спортивными играми.

Для профилактики заболевания врачи нередко прибегают к назначению препаратов на основе метформина. Это средство блокирует попадание глюкозы в кровь, а также снижает имеющуюся сахарозу. Метформин – единственный компонент признанный безопасным для профилактики и лечения диабета 2-го типа.

Важно помнить, что сахарный диабет — заболевание, требующее постоянных консультаций и обследований.

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