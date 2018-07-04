Страшная инфекция в салонах красоты: женщина после педикюра потеряла ногти

Медики рекомендуют не использовать экзотические процедуры
Медики предупреждают о том, что экзотические процедуры в салонах красоты могут привести к страшным заболеваниям. Об этом сообщается на американском научном сайте Science Alert.
Молодая 20-летняя американка лишилась ногтей на ногах после процедуры рыбного педикюра в одном из салонов красоты в Нью-Йорке. Через месяц после процедуры у нее начались проблемы со здоровьем и отслоились ногти на ногах.
После тщательных исследований и анализов удалось выяснить, что женщина заболела онихомадезом. Дерматолог, который проводил обследование, проверил всю историю болезни, а также наследственность и убедился, что никто ранее в семье девушки не сталкивался с этим заболеванием.
Единственный вариант, откуда девушка могла получить это заболевание – это экзотическая процедура педикюра с помощью специальных рыбок Garra rufa.
Болезнь, которой заразили рыбы женщину, не позволяет ногтям расти и расслаивает ногтевую пластину.
Фото: sciencealert.com
Ученые утверждают, что сами рыбки не могут быть заражены этой болезнью, но при регулярном использовании этой процедуры, они могут стать ее переносчиком.
Дело в том, что продезинфицировать рыбок, а также емкости с водой, в которой происходит процедура – невозможно.
"Салоны красоты покупают эту рыбу за большие деньги, поэтому мастера используют их по несколько раз с разными клиентами, что значительно увеличивает риск распространения инфекций", – утверждают эксперты.
Рыбный педикюр уже запрещен в некоторых странах Европы, а также в более, чем в 10 штатах США.
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