Топ-7 способов быстро и эффективно устранить зуд после укуса комара

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Снять зуд после укуса насекомых можно множеством домашних средств

Постоянно хочется расцарапать кожу после укуса комара? Успокоить кожу и сохранить ее от дополнительных повреждений можно, воспользовавшись летними советами Styler.

Врачи давно признали множество народных средств эффективными в борьбе с различным раздражениями, дерматитами и даже нервными расстройствами. Чтоб устранить зуд и успокоить кожу на месте укуса комара, обычно используют традиционные народные средства. За долгие годы народная медицина смогла выделить топ-7 самых эффективных средств в борьбе с раздражениями после укуса комара:

Медицинский спирт. Этиловый спирт, как объясняют врачи, уменьшает гистаминную реакцию, "денатурирует" белок с комариной слюны, что влияет на устранение иммунной реакции человеческого организма. Лед или холодная вода. Низкие температуры замедляют появление отечности и помогают снять зуд. Следует помнить, что вода не сможет нейтрализовать белок с комариной слюны, потому такой способ обезболивания не является единственной панацеей. Чайные пакетики или компрессы с отварами. Травы и заваренный чай помогает снять припухлость кожи и устранить зуд. Эфирные масла. Масло чайного дерева, облепихи, касторовое масло и многие другие обладают успокаивающим действием, восстанавливают эластические свойства кожи, помогают снять раздражение и ускоряют процесс заживления ран. А вот масло гвоздики помимо этих эффектов поможет также отпугнуть комаров, чтоб они даже не смогли укусить. Кефир и сметана. Молочные продукты смягчают кожу, снимают зуд и воспаление, помогают ей охладиться и способствуют ее скорейшей регенерации. Уксусный раствор. В соотношении примерно на треть стакана 1-2 чайная ложка 9-процентного уксуса делаются компрессы или смачивается кожа. Это помогает снять отечность, сделать кожу более эластичной и мягкой, обеззараживает ее и устраняет зуд. Кстати, уксус нередко применяется в косметических целях для коррекции фигуры. Мази с гидрокортизоном ацетатом, каламином и оксидом цинка. Они хорошо известны противозудными свойствами, эти средства успокаивают кожу, снимают воспаление и охлаждают. Наносить нужно несколько раз ватным тампоном.

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