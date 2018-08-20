Топ-7 способів швидко і ефективно усунути свербіж після укусу комара

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Зняти свербіж після укусу комах можна безліччю домашніх засобів

Постійно хочеться роздряпати шкіру після укусу комара? Заспокоїти шкіру і зберегти її від додаткових пошкоджень можна, скориставшись літніми радами Styler.

Лікарі давно визнали безліч народних засобів ефективними в боротьбі з різним подразненнями, дерматитами і навіть нервовими розладами. Щоб усунути свербіж і заспокоїти шкіру на місці укусу комара, зазвичай використовують традиційні народні рецепти. За довгі роки народна медицина змогла виділити топ-7 найбільш ефективних засобів у боротьбі з подразненнями після укусу комара:

Медичний спирт. Етиловий спирт, як пояснюють лікарі, зменшує гістамінну реакцію, "денатурує" білок з комариної слини, що впливає на усунення імунної реакції людського організму. Лід або холодна вода. Низькі температури уповільнюють появу набряклості і допомагають зняти свербіж. Слід пам'ятати, що вода не зможе нейтралізувати білок з комариної слини, тому такий спосіб знеболювання не є єдиною панацеєю. Чайні пакетики або компреси з відварами. Трави і заварений чай допомагає зняти припухлість шкіри і усунути свербіж. Ефірні масла. Масло чайного дерева, обліпихи, рицинова олія та багато інших мають заспокійливу дію, відновлюють еластичні властивості шкіри, допомагають зняти роздратування і прискорюють процес загоєння ран. А ось масло гвоздики крім цих ефектів допоможе відлякати комарів, щоб вони навіть не змогли вкусити. Кефір і сметана. Молочні продукти пом'якшують шкіру, знімають свербіж і запалення, допомагають їй охолонути і сприяють її швидкій регенерації. Оцтовий розчин. У співвідношенні приблизно на третину склянки 1-2 чайна ложка 9-процентного оцту робляться компреси або змочується шкіра. Це допомагає зняти набряклість, зробити шкіру більш еластичною і м'якою, знезаражує її та усуває свербіж. До речі, оцет нерідко застосовується в косметичних цілях для корекції фігури. Мазі з гідрокортизоном ацетатом, каламіном і оксидом цинку. Вони добре відомі протисвербіжні властивості, ці засоби заспокоюють шкіру, знімають запалення і охолоджують. Наносити потрібно кілька разів ватним тампоном.

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