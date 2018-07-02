Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств

Супрун рекомендует проверять медицинские препараты с помощью специального мобильного приложения

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун опубликовала новый пост на своей странице в Facebook, где рассказала о том, с помощью чего можно правильно выбрать качественные лекарства и не переплачивать.

Супрун говорит, что обычно мы покупаем лекарства в стрессовом состоянии: мы переживаем о своем здоровье или о здоровье наших близких. По словам Супрун, в такой ситуации человеком легко манипулировать. Недобросовестный фармацевт может легко продать сверхдорогой препарат вместо дешевого аналога или, что еще хуже, и вовсе "всучить" подделку.

Чтобы защитить себя от подобных случаев Супрун рекомендует установить бесплатное мобильное приложение "Ліки Контроль". Оно достаточно простое и позволяет убедиться в качестве препаратов на 100%. Также, вы всегда можете проверить, есть ли у того или иного лекарства более дешевый аналог с аналогичными эффектами.

"Не пожалейте 10 минут времени, чтобы узнать, как работает "Ліки Контроль" и установите приложение на своей смартфон. В будущем это сэкономит вам намного больше и времени, и здоровья, и денег", – так заканчивает свое сообщение и.о. министра здравоохранения Украины.

Мобільний додаток "Ліки Контроль" - Як швидко перевірити ліки в аптеці Зазвичай ми купуємо ліки в стані стресу - переймаємося за здоров’я, за близьких людей, можемо бути неуважними. За таких умов нами легко маніпулювати - наприклад, продати підробку або наддорогий препарат, коли є дешевший аналог. Щоб захиститися від подібного раджу зручний мобільний додаток "Ліки Контроль". Він безоплатний, простий у використанні та дозволяє впевнитися у своїх ліках на 100%. Ще один важливий момент - за допомогою "Ліки Контроль" можна перевірити, чи покриває оплату ваших ліків держава. У базу даних сервісу входять препарати, що є у програмі “Доступні ліки” (вартість яких повністю або частково оплачує держава, більше тут - http://moz.gov.ua/dostupni-liki) і також у Національному переліку лікарських засобів (препарати від найпоширеніших хвороб, які можна отримати безоплатно в лікарні, більше - https://www.natsperelik.com.ua/). Введіть у пошук додатку торгову назву чи МНН препарату і якщо бачите позначку з лого цих програм - обов'язково скористайтеся і не переплачуйте за ліки! Що ще можна перевірити у додатку "Ліки Контроль": - знайти дешевші, проте настільки ж ефективні аналоги ліків; - ознайомитися з офіційними інструкціями застосування препаратів; - перевірити чи не входить ваш препарат до серії ліків, заборонених до продажу Не пошкодуйте 10 хвилин часу, щоб дізнатися як працює "Ліки Контроль" та завантажити додаток на смартфон, ось посилання - http://likicontrol.com.ua/ У майбутньому це збереже вам набагато більше і часу, і здоров’я, і коштів. Відео нижче - коротка відеоінструкція про те, як швидко перевірити ліки в аптеці. #лікиЄ Опубліковано Уляна Супрун Субота, 30 червня 2018 р.

Видео: как проверить лекарства в аптеке (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, ранее Уляна Супрун перечислила все бесплатные услуги и медикаменты для граждан Украины.