21 век на дворе: cвященники сожгли книги о вампирах и Гарри Поттере

В польском городе Гданьск католические священники прямо перед костелом решили сжечь "оккультные" предметы и книги.

В частности, священники уничтожили книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере, потому что они якобы противоречат учению христиан.

Об этом сообщает Небоскреб со ссылкой на Facebook-страницу Fundacja SMS Z NIEBA.

Фото: Fundacja SMS Z NIEBA

Кроме книг о Гарри Поттере, священники также сожгли бестселлер "Сумерки" Стефани Майер, буддийские и индуистские статуэтки, деревянные африканские маски и даже розовый детский зонтик Hello Kitty.

Фото: Fundacja SMS Z NIEBA

"В воскресенье в одном из приходов в Гданьске было сожжено десяток книг. Среди них были те, которые касались молодого волшебника из Хогвартса", - пишут о событии польские СМИ.

"Это не сжигание любых книг, а сжигание предметов, связанных с магией и оккультизмом", - сказал приходской священник.

Фото: Fundacja SMS Z NIEBA

"Все практики магии или колдовства находятся в серьезном противоречии с религиозным учением, и эта практика должна быть осуждена, тем более когда есть намерение нанести ущерб другому человеку или прибегнуть к вмешательству демонов" - добавили они.

Это событие вызвало резонанс в Польше. Одни хвалили священников, а другие – осуждали. Люди писали комментарии, в которых выражали возмущение произошедшим. Хотя многие поддержали священников и согласились с таким их поступком.

По словам же других пользователей Facebook, такого не должно происходить в 21 веке.

"21 век на дворе, а тут такое!" - писали они. Другие также добавили, что предметы, которые сожгли, вообще не относятся к оккультным. Например, обычная статуэтка слона и другие "религиозно нейтральные" предметы.

Фото: Fundacja SMS Z NIEBA

Напомним, ранее в Днепре мужчина развел костер прямо у себя дома.

Также сообщалось, что в Киеве сожгли автомобиль представителя кандидата в президенты Украины.