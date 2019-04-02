21 сторіччя на дворі: cвященники спалили книги про вампірів і Гаррі Поттера

У польському місті Гданськ католицькі священники вирішили прямо перед костелом спалити "окультні" предмети і книги.

Зокрема, священники знищили книги Джоан Роулінг про Гаррі Поттера, бо вони нібито суперечать вченню християн.

Про це повідомляє Хмарочос з посиланням на Facebook-сторінку Fundacja SMS Z NIEBA.

Фото: Fundacja SMS Z NIEBA

Крім книг про Гаррі Поттера, священники також спалили бестселер "Сутінки" Стефані Майер, буддійські та індуїстські статуетки, дерев'яні африканські маски і навіть рожеву дитячу парасольку Hello Kitty.

Фото: Fundacja SMS Z NIEBA

"У неділю в одному з парафій у Гданську було спалено десяток книг. Серед них були ті, що стосувалися молодого чарівника з Хогвартса", - пишуть про подію польські ЗМІ.

"Це не спалювання будь-яких книг, а спалювання предметів, пов'язаних з магією і окультизмом", - сказав парафіяльний священик.

Фото: Fundacja SMS Z NIEBA

"Всі практики магії або чаклунства знаходяться в серйозному протиріччі з релігійним вченням, і ця практика має бути засуджена, тим більше коли є намір нанести шкоду іншій людині або вдатися до втручання демонів" - додали вони.

Ця подія викликала резонанс у Польщі. Одні хвалили священників, а інші – засуджували. Люди писали коментарі, в яких висловлювали обурення подією. Хоча багато хто підтримав священників і погодився із таким їхнім вчинком.

За словами інших користувачів Facebook, такого не має відбуватися у 21 сторіччі.

"21 сторіччя на дворі, а тут таке!" - писали вони. Інші також додали, що предмети, які спалили, взагалі не відносяться до окультних. Наприклад, звичайна статуетка слона та інші "релігійно нейтральні" предмети.

Фото: Fundacja SMS Z NIEBA

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